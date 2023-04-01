Türkiye'nin teknoloji hamlesini kirli emellerine alet etti: TOGG dolandırıcısı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG marka arabayı satın almak amacıyla ön kayıt başvurularının açılması ile ön kayıt yapmak isteyen vatandaşları dolandırmak amacıyla togg.satisonbasvuru.com isimli sahte internet sitesi kurulduğunu ve bazı kişilerin dolandırıldığını belirledi. İnternette 'TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoşgeldiniz' başlığı altında benzer şekilde siteler oluşturularak yapılan dolandırıcılık konusu ile ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; vatandaşların yatırmış olduğu dolandırıcılık paralarının 'Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi' isimli firmaya tanımlı hesaplara geldiği, bahse konu firma sahibinin Vedat Biren olduğu tespit edildi. Şüpheli Vedat Biren, perşembe günü Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.