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İstanbul'un koronavirüs savaşındaki beyaz ordusu: Filyasyon ekipleri

Türkiye'nin Wuhan'ı olarak görülen İstanbul'un koronavirüs savaşındaki beyaz ordusu: Filyasyon ekipleri

Koronavirüs salgınında, Türkiye'nin Wuhan'ı olarak görülen İstanbul'da virüsün kontrolsüzce yayılmasının önündeki en büyük engel, bin 200 ekipten oluşan filyasyon ordusu oldu. İstanbul'daki filyasyon ekiplerinin çalışmalarını ilk kez görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 60 kişiden oluşan 30 filyasyon ekibi, şimdiye dek 5 bini pozitif vaka olmak üzere, temaslılarıyla birlikte yaklaşık 10 bin kişinin tedavi ve izolasyon süreçlerini yönetti.
Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 60 kişiden oluşan 30 filyasyon ekibi, şimdiye dek 5 bini pozitif vaka olmak üzere, temaslılarıyla birlikte yaklaşık 10 bin kişinin tedavi ve izolasyon süreçlerini yönetti.

Bir pozitif vakanın temas ettiği onlarcasını 15 milyonluk şehirde didik didik araştırıp bulan ve izolasyona alınmaları ile 14 gün boyunca takiplerini sağlayan 3 bin kişilik ekipte doktor, hemşire, ebe, diş hekimi gibi sağlık çalışanları, ikişer kişilik gruplar halinde çalışıyor.

DHA
İstanbul'da virüsün kontrolsüzce yayılmasının önündeki en büyük engel, bin 200 ekipten oluşan filyasyon ordusu oldu.

Sokağa çıkma yasağının olduğu günler de dahil her gün neredeyse 16 saate varan mesaileriyle koruyucu tulumlarla, kan ter içinde vaka avına çıkan ekipler, yeri geliyor tedavisi devam eden hastaların evine ilaçlarını götürüyor; yeri geliyor şüpheli vakalardan numune topluyor.

DHA
İstanbul'daki filyasyon ekiplerinin çalışmalarını ilk kez görüntülendi.

Sağlık Bakanlığının dijital uygulamaları sahayla birleştirmesi sayesinde hepsinin elinde tabletler ya da akıllı telefonlarla her bir ekip hangi vakaya gideceğini online harita üzerinden anında görebiliyor; bir vakadaki işi bittiğinde en yakın diğer vakaya bu sistemle yönlendiriliyor.

DHA
İstanbul'daki filyasyon ekiplerinin çalışmalarını ilk kez görüntülendi.

Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ile Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), e-nabız ve Teletıp gibi uygulamaların birbirine entegre olması sayesinde izolasyona alınan vatandaşın taahhütnamesinin onam formu bile dijital ortamda alınıyor; böylece sağlık çalışanı ile pozitif vakaların teması en aza indirilmiş olunuyor. Ayrıca online harita üzerinden bir tıkla, hanki noktada kaç vaka var, hangi vakanın kaç temaslısı var ve temaslılarının harita üzerindeki konumları gibi bilgilere anında ulaşılabiliyor.

DHA
İstanbul'daki filyasyon ekiplerinin çalışmalarını ilk kez görüntülendi.

İstanbul'da en fazla vakanın görüldüğü ilçelerden Bahçelievler'de görev yapan Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 60 kişiden oluşan 30 filyasyon ekibi, şimdiye dek 5 bini pozitif vaka olmak üzere, temaslılarıyla birlikte yaklaşık 10 bin kişinin tedavi ve izolasyon süreçlerini yönetti.

Türkiye'nin Wuhan'ı olarak görülen İstanbul'un koronavirüs savaşındaki beyaz ordusu: Filyasyon ekipleri
FOTOĞRAF 22
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Bir pozitif vakanın temas ettiği onlarcasını 15 milyonluk şehirde didik didik araştırıp bulan ve izolasyona alınmaları ile 14 gün boyunca takiplerini sağlayan 3 bin kişilik ekipte doktor, hemşire, ebe, diş hekimi gibi sağlık çalışanları, ikişer kişilik gruplar halinde çalışıyor.
Title
Sokağa çıkma yasağının olduğu günler de dahil her gün neredeyse 16 saate varan mesaileriyle koruyucu tulumlarla, kan ter içinde vaka avına çıkan ekipler, yeri geliyor tedavisi devam eden hastaların evine ilaçlarını götürüyor; yeri geliyor şüpheli vakalardan numune topluyor.
Title
Sağlık Bakanlığının dijital uygulamaları sahayla birleştirmesi sayesinde hepsinin elinde tabletler ya da akıllı telefonlarla her bir ekip hangi vakaya gideceğini online harita üzerinden anında görebiliyor; bir vakadaki işi bittiğinde en yakın diğer vakaya bu sistemle yönlendiriliyor.
Title
Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ile Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), e-nabız ve Teletıp gibi uygulamaların birbirine entegre olması sayesinde izolasyona alınan vatandaşın taahhütnamesinin onam formu bile dijital ortamda alınıyor; böylece sağlık çalışanı ile pozitif vakaların teması en aza indirilmiş olunuyor.
Title
Ayrıca online harita üzerinden bir tıkla, hanki noktada kaç vaka var, hangi vakanın kaç temaslısı var ve temaslılarının harita üzerindeki konumları gibi bilgilere anında ulaşılabiliyor.
Title
İstanbul'da en fazla vakanın görüldüğü ilçelerden Bahçelievler'de görev yapan Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 60 kişiden oluşan 30 filyasyon ekibi, şimdiye dek 5 bini pozitif vaka olmak üzere, temaslılarıyla birlikte yaklaşık 10 bin kişinin tedavi ve izolasyon süreçlerini yönetti. ​
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Türkiye'nin Wuhan'ı olarak görülen İstanbul'un koronavirüs savaşındaki beyaz ordusu: Filyasyon ekipleri
Koronavirüs salgınında, Türkiye'nin Wuhan'ı olarak görülen İstanbul'da virüsün kontrolsüzce yayılmasının önündeki en büyük engel, bin 200 ekipten oluşan filyasyon ordusu oldu. İstanbul'daki filyasyon ekiplerinin çalışmalarını ilk kez görüntülendi.


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