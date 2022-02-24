Gündem Türkiyeye 10 günde sekiz LNG kargosu gelecek
ANKARA

Türkiye'ye 10 günde sekiz LNG kargosu gelecek

Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerine 6 Mart'a kadar ABD, Ekvator Ginesi ve Cezayir gibi ülkelerden sekiz LNG kargosunun gelmesi bekleniyor. Uluslararası gemicilik verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için LNG alımına devam ediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiyeye 10 günde sekiz LNG kargosu gelecek
Arşiv

Türkiye'nin Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne 10 gün içinde sekiz LNG kargosunun ulaşması bekleniyor.

Bu kapsamda, Maran Gas Pericles, Methane Princess, Elisa Larus, SK Resolute ve Gaslog Hong Kong LNG tankerleri ABD'den yola çıktı.

Bunun yanı sıra Ekvator Ginesi'nden Gui Ying, Cezayir'den Ougarta ve Lalla Fatma N'Soumer gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 25 Şubat ile 6 Mart arasında değişiyor.

ABD'den gelen LNG gemilerinin yolculuğu terminale göre değişmekle birlikte ortalama 18 gün sürüyor. Yolculuk Ekvator Ginesi'nden başlıyorsa 14 günde, Cezayir'den ise beş günde tamamlanıyor.

Türkiye'ye ulaşan LNG gemilerindeki sıvı formadaki gaz, gerekli işlemlerden sonra boru hattı formuna uygun bir gaza dönüştürülüyor ve sisteme gönderiliyor. Böylece, gemilerle uzun bir yolculuk yapan doğal gaz, hane halkına kadar ulaşmış oluyor.

Bu arada, Teksas'tan yola çıkan ve toplam 170 bin 799 metreküp kapasiteli Mol Hestia LNG gemisi de 22 Şubat'ta Türkiye'ye vardı.

Bakan Yanık duyurdu: Doğal gaz yardımına başvuru 216 bini aştı
FOTOĞRAF 14
Title
Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını duyurdu.<br>
Title
Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğine ilişkin açıklamada bulundu.
Title
Yanık, \"Doğal gaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.\" dedi.
Title
450 ile 1150 TL arasında değişecek ödemeler mart ayında gerçekleştirilecek.<br><br>
Title
DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?<br><br>Uygulama hayata geçirildiğinde doğalgaz yardımına başvurular, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacak.
Title
DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?<br><br>Kimlerin yararlanabileceği ile ilgili olarak diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi bunda da gelir şartına bakılması bekleniyor. Örneğin; kömür yardımında hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden (1.417 lira) az olup olmadığına bakılıyor.
Title
Yani hanede 4 kişi varsa ve haneye giren para 5 bin 670 liranın altındaysa, bu yardım sağlanıyor.
Title
Doğal gaz için de bu kriterin geçerli olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
Title
DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?<br><br>Destek 6 aylık kış dönemini kapsayacak. Ödemeler, iki eşit taksit ile yapılacak.
Title
Buna göre taksit dönemleri ise mart ve ekim ayları şeklinde belirlendi. Ödeme, hak sahibi kişinin PTT Kartı'na yatırılacak.
Title
Böylece doğrudan doğruya kişinin hesabına geçecek. Kişi faturasını götürerek PTT'de bulunan hakkı ile ödemesini geri almış olacak.
Title
50 İLE 1150 TL ARASINDA<br><br>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, ısıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak.
Title
Çünkü Erzurum'da ısınma ihtiyacı ile Ege'de ısınma ihtiyacı aynı değil. Buna göre; hane başına 450 lira ile 1.150 lira arası destek sağlanacak.
Title
Bakan Yanık duyurdu: Doğal gaz yardımına başvuru 216 bini aştı
Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, doğal gaz yardımı kapsamında yapılan başvuru sayısının üç günde 216 bine ulaştığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yardım miktarının 450 lira ile 1150 lira arasında olacağını ifade etmişti.

Doğalgaz Fiyatları Artacak Mı?
ÖZGÜN
Doğalgaz Fiyatları Artacak Mı?
Savaşın acı yüzü

Savaşın acı yüzü

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​
Piyasalarda kriz

Piyasalarda kriz

​Rus rublesi ve borsasında kayıplar artıyor.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Metro istasyonları doldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.