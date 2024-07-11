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Türkiye’ye sivil havacılıkta önemli görev

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal YÜKSEK ECAC Başkan Yardımcılığına seçildi. Avrupa Sivil Havacılık Konferansının (ECAC) 42. Genel Kurulunda bu yıl Strazburg’da gerçekleştirildi. AB Parlamentosu binasında gerçekleştirilen genel kurulda Yüksek, Fransa ve İngiltere temsilcileri ile birlikte 3 başkan yardımcısından biri oldu.

15:21 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek, 3 yıllık dönem için ECAC'ın başkan yardımcılığına seçildi.
SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek, 3 yıllık dönem için ECAC'ın başkan yardımcılığına seçildi.

Genel Kurul'da bir önceki dönemden bu yana ECAC'ın faaliyetleri hakkında hazırlanan raporlar değerlendirildi, kurumun gelecek 3 yıllık çalışma programı, bütçesi ve kararları kabul edildi.


ECAC Başkanlığı, Başkan Yardımcılıkları ve Koordinasyon Komitesi üyeleri de seçildi.


44 ÜYE ÜLKE KATILDI

Avrupa bölgesindeki 44 üye ülkenin Sivil Havacılık Genel Müdürleri, AB Komisyonu, EUROCONTROL, EASA, JAA TO, ACAO, AFCAC ve LACAC gibi uluslararası organizasyonların üst düzey temsilcileri katılım sağladı. ECAC Başkanı, ICAO Konsey Başkanı ve AB Komisyonu DG MOVE Genel Müdürünün açılış konuşmaları ile başlayan genel kurul bir önceki dönemden bu yana ECAC'ın faaliyetleri hakkında hazırlanan raporlar değerlendirildi.

AVRUPA HAVACILIĞINDA ÖNEMLİ GÖREV

ECAC'ın önümüzdeki üç yıllık çalışma programı, bütçesi ve kararları kabul edildi. Bunun yanı sıra, ECAC Başkanı, ECAC Başkan Yardımcıları ve Koordinasyon Komitesi üyelerinin seçimi yapıldı. Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Fransa ve İngiltere’den temsilciler ile birlikte önümüzdeki 3 yıllık dönem için ECAC’ın üç Başkan Yardımcısından biri olarak seçildi. Bu kapsamda ECAC Koordinasyon Komitesi üyeliği ise 3 yıl uzatılmıştır.

2 GÜN YOĞUN MESAİ

Toplantı sürecinde Genel Müdür Yüksek ve Türk heyet ICAO Konsey Başkanı Salvatore Sciacchitano ve EUROCONTROL Genel Müdürü Raul Medina Caballero ile görüşme gerçekleştirdi.

#Sivil Havacılık
#Kemal Yüksek
#ECAC
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