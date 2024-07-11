Türkiye’ye sivil havacılıkta önemli görev

Genel Kurul'da bir önceki dönemden bu yana ECAC'ın faaliyetleri hakkında hazırlanan raporlar değerlendirildi, kurumun gelecek 3 yıllık çalışma programı, bütçesi ve kararları kabul edildi.





ECAC Başkanlığı, Başkan Yardımcılıkları ve Koordinasyon Komitesi üyeleri de seçildi.





44 ÜYE ÜLKE KATILDI

Avrupa bölgesindeki 44 üye ülkenin Sivil Havacılık Genel Müdürleri, AB Komisyonu, EUROCONTROL, EASA, JAA TO, ACAO, AFCAC ve LACAC gibi uluslararası organizasyonların üst düzey temsilcileri katılım sağladı. ECAC Başkanı, ICAO Konsey Başkanı ve AB Komisyonu DG MOVE Genel Müdürünün açılış konuşmaları ile başlayan genel kurul bir önceki dönemden bu yana ECAC'ın faaliyetleri hakkında hazırlanan raporlar değerlendirildi.

AVRUPA HAVACILIĞINDA ÖNEMLİ GÖREV

ECAC'ın önümüzdeki üç yıllık çalışma programı, bütçesi ve kararları kabul edildi. Bunun yanı sıra, ECAC Başkanı, ECAC Başkan Yardımcıları ve Koordinasyon Komitesi üyelerinin seçimi yapıldı. Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Fransa ve İngiltere’den temsilciler ile birlikte önümüzdeki 3 yıllık dönem için ECAC’ın üç Başkan Yardımcısından biri olarak seçildi. Bu kapsamda ECAC Koordinasyon Komitesi üyeliği ise 3 yıl uzatılmıştır.

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