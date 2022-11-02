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POLİTİKA

Türkiye'ye teşekkür üstüne teşekkür: BM, ABD ve Ukrayna tahıl krizinin çözümü üzerine açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le görüşerek tahıl krizini çözüme ulaştırmasının ardından, BM, ABD ve Ukrayna'dan Türkiye'ye teşekkür geldi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeye teşekkür üstüne teşekkür: BM, ABD ve Ukrayna tahıl krizinin çözümü üzerine açıklama yaptı
Türkiye'ye tahıl krizinin aşılması sebebiyle teşekkürler geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında Rusya tarafından askıya alınan Tahıl Anlaşması'yla ilgili müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın bugün 12.00'dan itibaren eskisi gibi devam edeceğini anlattı. Erdoğan, haberi bizzat Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Bakan Akar'a aktardığını dile getirdi.

BM'DEN TEŞEKKÜR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesinin ardından diplomatik girişimleri nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına geri dönmesini memnuniyetle karşıladı.

Türkiye'ye diplomatik çabaları nedeniyle teşekkür eden Guterres, anlaşmanın yenilenmesi ve Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için de tüm taraflarla görüşmeye devam ettiğini aktardı.

ABD'DEN TEŞEKKÜR

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve mevkidaşı Blinken'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmelerin ele alındığı, Çavuşoğlu'nun Blinken'a tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdiği, ABD Dışişleri Bakanı'nın da Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini ilettiği vurgulandı.

Görüşmede, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu konusunun da gündeme geldiği kaydedilen açıklamada ayrıca Bakan Çavuşoğlu'nun sıfır atık konusunda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu karar tasarısı hakkında Blinken’a bilgi verdiği aktarıldı.

UKRAYNA'DAN TEŞEKKÜR

Üst düzey Ukraynalı bir yetkili, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e teşekkürlerini iletti. Türkiye’nin Rusya’ya baskı yaptığı ve bu baskı sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fikrinin değiştiğini belirtti.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan ve ismini açıklamak istemeyen yetkili, Türkiye’nin baskısı sebebiyle çözüme ulaşıldığını dile getirdi. Öte yandan Ukrayna’nın Altyapıdan Sorumlu Bakanı Oleksandr Kubrakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e teşekkür etti.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceği" duyurulmuştu.

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