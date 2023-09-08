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Türkiye'yi kana bulayacaklardı: Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını duyurdu.

09:25 . 8/09/2023 Cuma
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Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'da terör operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda bombalı eylem hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Diyarbakır'da yakalanan R.D, D.D, O.D, F.D. ve R.D'nin terör örgütü adına "kuryelik" yaptığı ve bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.



Teröristlerin ikametlerinde, PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah ele geçirildi.


Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bir nebze olsun insanlıktan nasibini almayan hainlere asla acımayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."




#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#terörist
#Diyarbakır
#bombalı eylem
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