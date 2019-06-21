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DİYARBAKIR

Turuncu adamlar yollarda atık avlıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, elbiselerinin renginden dolayı ‘turuncu adamlar’ olarak anılan binlerce işçi, gece gündüz demeden temiz ve güvenli bir yolculuk için ‘atık avcılığı’ yapıyor. Türkiye’nin dört bir yanını saran 67 bin 333 kilometre yol ağının gizli kahramanları olan işçiler, kara yollarından topladıkları çöp ve atık malzemeleri geri dönüşüm zincirine dahil ediyor.

Haber Merkezi AA
Türkiye’nin dört bir yanını saran 67 bin kilometre yol ağında, ‘turuncu adamlar’ görev yapıyor.
Türkiye’nin dört bir yanını saran 67 bin kilometre yol ağında, ‘turuncu adamlar’ görev yapıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde görev yapan, elbiselerinin renginden dolayı ‘turuncu adamlar’ olarak anılan binlerce işçi, gece gündüz demeden insanların temiz ve güvenli bir yolculuk yapması için ‘atık avcılığı’ yapıyor. Türkiye’nin dört bir yanını saran 67 bin kilometre yol ağında, yolların yanı sıra köprüler, viyadükler, alt ve üst geçitlerde insanların temiz ve güvenli seyahati için 12 bin çevre dostu ‘turuncu adam’ görev yapıyor.

AYLIK 10 BİN METREKÜP ATIK

KGM Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nda bakım ve temizlik görevlisi olarak çalışan gizli kahramanlar, yolculuk sırasında, kaza anında yola saçılan, atılan araç lastiği, pet ve cam şişe, bebek bezi, sakız, poşet, sigara izmariti gibi her ay ortalama 10 bin metreküp çöp ve atık malzeme topluyor. Topladıkları atık ve çöpleri geri dönüşüm için ayrıştırma tesislerine gönderen işçiler, molalarda termosla getirdikleri demli çaylarını yudumluyor, söyledikleri türkülerle yorgunluk atıyor.

‘BİZDE MESAİ KAVRAMI YOK’

Karayolları Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğü 92. Şube Şefliği bünyesinde ekip başı Emrullah Bakır, kara yollarının bakım ve temizliğinden sorumlu olduklarını, her gün göreve çıktıklarını söyledi.

Kış aylarında daha çok karla mücadele çalışması yürüttüklerini, yaz aylarında ise bakım ve temizlik yaptıklarını ifade eden Bakır, kendilerine verilen güzergah doğrultusunda yol kenarında gördükleri lastik, leş, ot, pet şişe, çöp gibi ne varsa poşetlere toplayarak araca yüklediklerini, belediyenin atık deposuna gönderdiklerini belirtti.

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İşçiler, molalarda termosla getirdikleri demli çaylarını yudumlarken dinleniyor.

TEHLİKELİ OLABİLİYOR

Bakır, “Temizlikten kimseye zarar gelmez. Mesela yol kenarına atılan sakızı yediği için ölmüş serçe bulduğumuz oldu. Sigara izmaritinden yangın çıkabiliyor. İnsanlara daha duyarlı olmaları için çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kulandı.

  • ‘Yolları temiz kullanmalıyız’
  • İşçilerden Çerkez Hakanbey, yaptıkları işin yoğun emek istediğine işaret ederek, öğle arasında şubeye yakın olduklarında yemeklerini orada yediklerini, şubeden uzaktalarsa bir ağaç gölgesinde, refüjde ya da benzin istasyonunda yanlarında getirdikleri yiyeceklerle karınlarını doyurduklarını, çaylarını içtiklerini anlattı. Abdurrahim Özer de yolların temiz olmasını beklediklerini fakat bazı sürücülerin bu konuda duyarlılık göstermediğini söyledi.

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