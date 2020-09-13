Bakan Soylu duyurdu: Turuncu kategoride aranan 2 terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova kırsalında turuncu listede aranan terörist Eyyüp Alper ile örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösteren Ahmet Akman'ın ölü ele geçirildiğini bildirdi.

GÜNDEM Van'da çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Ölü ele geçirildiler

"Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da birçok olayın failleri, turuncu kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun."

Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova’da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi.



Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun... — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 13, 2020

"Birçok kanlı eylemin failleri"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Turuncu listede yer alan sözde Esendere bölge sorumlusu olan 'Velat' kod adlı Eyyüp Alper'in 2014 yılında Hakkari/Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önündeki 3 askeri personelin şehit olduğu silahlı saldırının, 2017 yılında AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan'ın ağabeyi Murat Ayhan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile daha birçok kanlı eylemin faili olduğu tespit edilmiştir.