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Turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural yakalayarak Türkiye'ye getirildi

MİT, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural'ı, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

11:09 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Yakalanan FETÖ'cü Koray Vural

Yakalanan FETÖ'cü Koray Vural

Ayrıntılar geliyor...


#FETÖ
#Koray Vural
#Türkiye
21 dakika önce
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