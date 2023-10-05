Turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural yakalayarak Türkiye'ye getirildi

Yakalanan FETÖ'cü Koray Vural
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda, FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı" dedi.
Adana'da polis, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adana-Mersin mütevelli heyeti üyesi olduğu öne sürülen, 2 yıl hapisle aranan ve FETÖ’ye para toplayan şüpheli Rüştü B.'yi (51) kapısı ve penceresi olmayan çiftlik evine çatıdan girerek yakaladı. Rüştü B.'nin evinde B serisi 1 dolar ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda, FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı" dedi.