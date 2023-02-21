Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem, 10 ili etkiledi. Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da binalar yıkıldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 498'e yükseldi. 8 bin 533 yaralı var" dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle MSÜ, TUS, STS VE YÖKDİL sınavların başvuru tarihlerini değiştirildiğini duyurdu. Peki MSÜ, TUS, STS VE YÖKDİL başvuruları ne zamana kadar yapılacak?