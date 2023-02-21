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TUS ve YDUS ertelendi

Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının ise 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

14:31 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının ise 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.






#TUS
#Tıp
#Fahrettin Koca
1 saat önce
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TUS ve YDUS ertelendi
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