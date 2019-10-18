Tutuklanan 3 HDP'li belediye başkanının yerine görevlendirme Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ve Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı'nın dün çıkarıldıkları mahkemece 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutuklanmasının ardından, bu sabah her iki belediye binası önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Tutuklanan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine Vali İdris Akbıyık görevlendirildi. Yüksekova Belediye Başkanvekili olarak atanan Kaymakam Osman Doğramacı da görevine başladı. Ayrıca Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Haber Merkezi 18 Ekim 2019, 09:21 Son Güncelleme: 18 Ekim 2019, 10:39 AA IHA