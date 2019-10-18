Gündem Tutuklanan 3 HDPli belediye başkanının yerine görevlendirme
MARDİN

Tutuklanan 3 HDP'li belediye başkanının yerine görevlendirme

Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ve Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı'nın dün çıkarıldıkları mahkemece 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutuklanmasının ardından, bu sabah her iki belediye binası önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Tutuklanan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine Vali İdris Akbıyık görevlendirildi. Yüksekova Belediye Başkanvekili olarak atanan Kaymakam Osman Doğramacı da görevine başladı. Ayrıca Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Haber Merkezi AA IHA
Nusaybin Belediyesi
Nusaybin Belediyesi

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis, 15 Ekim'de Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evinde, aynı saatlerde Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar Ankara'da, Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı, Esenyurt Mahallesi'ndeki evinde, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Karaman, Yaşar ve Sarı dün Hakkari adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hakkari Belediye Başkanı Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Yaşar ve Yüksekova Belediye Meclis üyesi Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

HAKKARİ VALİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine Vali İdris Akbıyık görevlendirildi.

  • HDP'li iki belediye başkanının tutuklanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Hakkari ve Yüksekova Belediye binalarının önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Mesai saatinin başlamasıyla da personel binaya alınırken,Yüksekova Belediye Başkanlığına Kaymakam Osman Doğramacı Başkanvekili olarak atandı.

HDP’li Yaşar'ın, yerine atanan Kaymakam Doğramacı, saat 08.30 sıralarında belediye binasına gelerek, görevine başladı. Kaymakam Doğramacı, makam odasına geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasına astı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Doğramacı, İçişleri Bakanlığının talimatı ve valiliğin görevlendirmesi ile Yüksekova Belediye Başkan vekilliğine atandığını belirterek şöyle konuştu:

  • "İnşallah bütün Yüksekova’ya hayırlı uğurlu olur. Süreci anlatmaya gerek yok. Bundan sonrası konuşmak lazım. Yüksekova’da herkesin şehirle ilgili beklentileri var. İnşallah bütün Yüksekovalı'larla beraber yepyeni bir şehir inşa etmek hepimize nasip olur. Burası büyük bir ilçe ve potansiyeli de çok yüksek. Yüksekova’da önceliğimiz şehir ve şehrin sorunlarını çözmek. Herkes şunu bilsin ki; biz kişilerle uğraşmaya, kişiler üzerinde takılı kalıpta şehri unutmaya gelmedik. Şehir önceliğimiz bütün çalışanlarımızla işlerini yapan, herkes bilsin ki; hakları bizim haklarımızdır. Yüksekova Beldiyesinde çalışan arkadaşlarımız şüphe etmesinler. Belediye'de ilerleryen zamanlarda hep beraber görülecektir ki; şehir için çalışan bu şehirlidir algısıyla hareket ediyoruz. Eğer Yüksekovalı isek Yüksekova’nın menfaati için çalışacağız. Küçük çıkarlarımızı bir tarafa bırakacağız. Geleceğin büyük Yüksekova’sına gerçekten elbirliğiyle taş koymaya çalışacağız. Emeği, bakışıyla, fikriyle hep beraber bütün vatandaşlarımızla beraber yeni bir Yüksekova inşa edeceğiz inşallah bu konuda bize güvensinler, bize dua etsinler. Yolumuz uzun. Zamanız kısa. Bu noktada sayın valimizin bizi buraya uygun görmeye, sayın bakanlığımızın bu husustaki bize verdiği görevle en iyi şeklide yapmak noktasında elimizden gelen gayretle göstereceğiz."

NUSAYBİN BELEDİYESİ'NE DE GÖREVLENDİRME

Mardin Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Valilikçe Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

  • Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz, İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.
Mardin Valiliği tarafından Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekiplerince belediye binasında arama yapılıyor.

  • Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan Nergiz ve belediye meclis üyesi Kut tutuklanmış, Mehmet Emin Alkan serbest bırakılmıştı.

HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı ve meclis üyesi tutuklandı
GÜNDEM
HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı ve meclis üyesi tutuklandı

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
GÜNDEM
HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

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