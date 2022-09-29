Tutuklu gazeteci raporu CHP'nin başını ağrıtacak

CHP’nin 2013’te hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu gündemdeki yerini koruyor. Mersin’de Polis Sedat Gezer’i şehit eden PKK’lı terörist Dilşah Ercan'ın adının, CHP'nin hazırladığı raporda yer aldığı ortaya çıkmıştı. Aynı raporda CHP'nin “masum gazeteci” olarak lanse ettiği başka örgüt mensupları da yer alıyor. PKK, DHKP-C ve MLKP mensubu bu kişiler de bombalı ve silahlı saldırı, banka soygunu ve gaspın yanı sıra terör eylemlerinde boy göstermiş. İşte CHP'nin serbest bırakılmasını isteyip kalkan olduğu o teröristler:

Dilşah Ercan

- Erdal Süsem: Eylül Hapishane Dergisi editörü. MLKP terör örgütü mensubu ve hükümlü. 28 Mayıs 1999’da Maltepe’de bulunan kıraathane ile Sinop Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bombalı saldırı gerçekleştirdi.

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- Hatice Duman: Atılım gazetesi sahibi ve yazı işleri müdürü. MLKP terör örgütünden hükümlü. 31 Ocak 2001’de Kadıköy’e bomba koyulmasına gözcülük etti. 24 Ocak 2003’te Eyüp’te banka soygununa katıldı. 17 Ocak 2003’te Maltepe’de gasp olayına karıştı.

- Ferhat Çiftçi: Azadiya Welat gazetesi Gaziantep temsilcisi. Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü gerekçesiyle 16 Şubat 2011’de Gaziantep Vatan Mahallesinde düzenlenen yasa dışı gösteride örgüt propagandası yaptı. Ayrıca tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak ve genel güvenliği tehlikeye düşürmek suçlarını işledi.

- Kenan Karavil: Radyo Dünya yönetmeni. KCK/PKK/DYP terör örgütü mensubiyeti nedeniyle hükümlü. 2008'de bir kişiyi PKK eylemlerine katılması için tehdit etti. Adana’da PKK’nın sözde Çukurova cephe birimi içerisinde faaliyet yürüttü.

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- Cengiz Doğan: Azadiya Welat gazetesi muhabiri. KCK/PKK/DYP üyeliğinden hükümlü.

- Erol Zavar: Odak Dergisi yazı işleri müdürü. Ankara Abidinpaşa’da bir müteahhidin 12 bin 800 dolarını silahla gasp etti. Sahte polis kimliğiyle yakalandı. Cezaevinde hükümlü bulunuyor.

- Fatih Özgür Aydın: Artı İvme Dergisi Yazı İşleri Müdürü. DHKP-C terör örgütü soruşturmasında “silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek” suçundan yargılanıyor.

- Mahmut Gülecan: Özgür Halk Dergisi çalışanı. 17 Temmuz 2010’da Van’da gözaltına alındı. Yasa dışı örgüt propagandası yapmaktan tutuklandı. 7 Ocak 2011’de serbest bırakıldı.

- Nuri Yeşil: Azadiya Welat Tunceli temsilcisi. PKK’nın 21 Mart 2010’da düzenlediği Nevruz kutlamalarında tanınmamak için yüzünü puşi ile kapatarak terör yandaşlarını sevk ve idare etti. 22 Ekim 2008’de Doğubayazıt’ta güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldırıda bulundu. PKK kapsamında hüküm giydi.

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- Seyithan Akyüz: Azadiya Welat gazetesinin Adana temsilcisi. 9 Ağustos 2009’da Adana’daki korsan gösteride taşlı-molotoflu eyleme katıldı. PKK mensubiyeti nedeniyle ceza aldı.

- Miktat Algül: Mersin Mezitli FM ve Ulus Gazetesi çalışanı. Suç işlemek amacıyla çek-senet tahsili yapan suç örgütünün lideri. Örgüte çıkar sağlamak için para topladığı belirlendi.

- Musa Kurt: Yürüyüş Dergisi muhabiri. DHKP-C soruşturması kapsamında Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu.

- Ömer Çelik: DİHA muhabiri. KCK/PKK/DYP terör örgütü mensubiyeti nedeniyle İstanbul’da yargılanıyor. Cezaevinde tutuklu bulunuyor.

GÜNDEM CHP'nin gazetecisi polisi şehit etti