Tutukluluk süresi 1 yılı geçemeyecek

Hem Adalet Bakanlığı hem de AK Parti’de çalışma sürüyor. Yaşama hakkından seyahat hakkına kadar tüm alanları kapsayacak eylem planında haklar kadar ödevler de yer alacak. Dar kapsamlı toplantılarla tüm kesimlerin görüşüne başvurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından İnsan Hakları Eylem Planı için mesai yoğunlaştı. Çalışmanın AK Parti ayağında yeni eylem planı için toplumun farklı kesimlerinin görüşleri toplanmaya başlandı. İnsan Hakları Başkanlığı’nda ilk olarak AK Parti’nin hukukçu milletvekilleriyle istişare toplantısı yapıldı. Eylem planı ile ilgili çalıştaylar ve seminerler de düzenlenmesi planlanıyor. Eylem planında özellikle hak ihlalleri, kadına ve çocuğa şiddet, ifade özgürlüğünün yanı sıra bürokraside yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri üzerinde de çalışılacağı öğrenildi.