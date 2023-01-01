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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İmamoğlu'na yanıt: Kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dava açmıştı. Anadolu Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın yeni duruşmasının tarihini 15 Aralık olarak ilan etti. Bu gelişme sonrasında İmamoğlu, Yazıcı'yı hedef alan açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'na sosyal medya üzerinden cevap veren Yazıcı, "Şimdi jestine, mimiğine, yenildiği kibrine ve kifayetsiz muhterisliğine bakarak tek cümlelik cevabımı vermek istiyorum. CHP’nin eskimiş siyasetçisidir, kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir." dedi.

23:16 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - Şadi Yazıcı

Ekrem İmamoğlu - Şadi Yazıcı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hareket suçlamasından yargılandığı davada beraat kararı çıktı. Yazıcı'nın itirazı üzerine yeniden görülecek davada, Anadolu Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmanın 15 Aralık’ta yapılmasına karar verdi. Karara ilişkin konuşan İmamoğlu, "Kararların al birini, vur öbürüne. Bütün marifetini kötü düşünceye ve kötü akla yoran Tuzla’nın Belediye Başkanı’nı Allah’a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

"CHP’nin eskimiş siyasetçisidir, kendine yenilmiştir, ne yapsa yeridir”"

İmamoğlu’na sosyal medya üzerinden cevap veren Yazıcı, "
Şimdi jestine, mimiğine, yenildiği kibrine ve kifayetsiz muhterisliğine bakarak tek cümlelik cevabımı vermek istiyorum. CHP’nin eskimiş siyasetçisidir, kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir."
dedi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun şahsıma yönelik açıklamalarını dinledim. Birkaç cümle söyleyip, ardından kendisine tek cümleyle cevap vereceğim. ‘Şu adama bak’ lafı diye aramızda geçen bir gündem hiç olmadı.
Şahsıma “yalan ifadeler” isnat etmiş. Söyleyebileceği tek harflik bir yanlış ifadem olmadı. Varsa ispatlayabilir
. Her şey kayıt altında.
Beni linç etmeye çalıştıkları gün, bir konut projesi bahsinin “B”si bile bahis konusu değil. “Sadece provoke etmeye geldi” diyor.
O da öyle değil. o gün, şu provokasyondur diyebileceği 1 saniye gösteremez.
Dervişin zikri neyse fikri de öyle oluyor.
Derdi sadece kariyeri olduğu için beni kariyer yatırımı yapmakla suçluyor.
Muhayyel cumhurbaşkanı, muhayyel cumhurbaşkanı yardımcısı, muhayyel CHP genel başkanı olduğu için, bu bühtanını yadırgamadım. Şimdi jestine, mimiğine, yenildiği kibrine ve kifayetsiz muhterisliğine bakarak tek cümlelik cevabımı vermek istiyorum. CHP’nin eskimiş siyasetçisidir, kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir."

Tuzla'da algı operasyonuna girişen İmamoğlu'nun metro oyununu Şadi Yazıcı bozdu: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi
Tuzla'da algı operasyonuna girişen İmamoğlu'nun metro oyununu Şadi Yazıcı bozdu: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı duyuru ile Kaynarca-Pendik Tuzla Metro Hattı 1.Etap projesinde TBM Çıkış töreni düzenleneceğini duyurdu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise İmamoğlu'nun kamuoyunu yanılttığının altını çizmek üzere Metro İstasyonu İnşaat Alanı’nda TBM çıkışını bekledi. Burada açıklamada bulunan Yazıcı, "Sayın Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler. 5 tören yaptınız. Sonuç? %10 bile değil. Masal gibi.” dedi.


#Ekrem İmamoğlu
#Şadi Yazıcı
#CHP
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Tuzla
16 dakika önce
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