Ekrem İmamoğlu - Şadi Yazıcı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hareket suçlamasından yargılandığı davada beraat kararı çıktı. Yazıcı'nın itirazı üzerine yeniden görülecek davada, Anadolu Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmanın 15 Aralık’ta yapılmasına karar verdi. Karara ilişkin konuşan İmamoğlu, "Kararların al birini, vur öbürüne. Bütün marifetini kötü düşünceye ve kötü akla yoran Tuzla’nın Belediye Başkanı’nı Allah’a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.