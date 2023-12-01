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Tuzla minik yazarlarıyla buluştu: 100 ilkokul öğrencisinin eseri 'Yıldız Sütü' kitabında toplandı

Tuzla Peyami Safa İlkokulu, Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 yeni yazar kazandırmak amacıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında ilkokul öğrencilerinin eserleri ‘Yıldız Sütü’ adlı kitapta bir araya geldi. Bu yıl Cumhuriyetin 100’üncü yılına atfedilen 6’ncı Tuzla Kitap Fuarı’nda kitaplarını okuyucuyla buluşturan minik yazarlar, imza günü de düzenledi. Fuarda çocukları yalnız bırakmayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “2009 yılından itibaren deniz deyince akla Tuzla gelsin ve eğitim kenti tuzla diye birer vizyon ortaya koymuştuk. Bugün, bunun meyvesini görüyoruz.” dedi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:41 - 1/12/2023 пятница
Güncelleme: 11:42 - 1/12/2023 пятница
Yeni Şafak
Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 minik yazar edebiyat dünyasına katıldı

Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 minik yazar edebiyat dünyasına katıldı

Tuzla Peyami Safa İlkokulu, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni yazar yetiştirmek hedefiyle bir proje başlattı. Bu proje kapsamında neredeyse tüm öğrenciler hayal güçlerini kullanarak birer eser oluşturdu. Bu eserlerden 100 tanesi Tuzla Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılında 'Yıldız Sütü' adlı bir kitapta toplandı. Kitapta yer alan öğrenciler, yazarlık deneyimi de yaşayabilmeleri için, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Tuzla Kitap Fuarına davet edilerek kendi kitaplarını imzalayıp okuyucularla buluşturuldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’da vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği geleceğin yazarlarını stantta ziyaret ederek, onları tebrik etti ve başarı dileklerini sundu. Yazıcı, “Tuzla Belediyesi olarak, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yazarak, tarihe not düşmelerinin, bilgi birikimlerini artırmalarının, düşüncelerini yazıya dökmelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyor, nice ufuklar açacağına da inanıyorum” dedi.

'Öğrenmenin metotlarından biri de yazmaktır'

Başkan Yazıcı, “Peyami Safa Okulumuzun değerli öğrencileri, 100’üncü yılda 100 tane çocuk yazarımızla bir kitaba imza attı. Biz de onların basımında ve sunulmasında yardımcı olmaya çalıştık. Öğrenmenin diğer bir yolu da yazmaktır. Öğrenmenin metotlarından biri de kitap okumakla birlikte yazmaktır. Çocuklarımız, yazma konusunda ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bir alışkanlık oluşturacak ve öğrenmenin önemli bir sürecini içeren yazma gibi çok kıymetli bir işi de başarmış olacak. Tuzla Belediyesi olarak, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yazarak, tarihe not düşmelerinin, bilgi birikimlerini artırmalarının, düşüncelerini yazıya dökmelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyor, nice ufuklar açacağına da inanıyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve onları yetiştiren velilere yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

'Eğitim kenti Tuzla vizyonuyla çalışıyoruz'

Göreve geldiği ilk günden itibaren ‘Eğitim Kenti Tuzla’ mottosuyla hareket ettiklerini belirten Başkan Yazıcı, “2009 yılından itibaren deniz deyince akla Tuzla gelsin ve eğitim kenti tuzla diye birer vizyon ortaya koymuştuk. Bugün, bunun meyvesini görüyoruz. Tuzla’da sosyoekonomik ve sosyokültürel seviyesi İstanbul’un önemli bir seviyesine yükselmiş durumda. Okumak ve yazmak da bu seviyenin artığının göstergesinden bir tanesidir. Çocuklarımızın bu alana yönelmesi, fuara olan ilgi, sosyokültürel yapımızın çok farklı boyutlara eriştiğini, ivmelenerek artığını gösteriyor. Memnunuz, daha da artıracağız” şeklinde konuştu.

'Kitapta her öğrencimizin birer tane eseri bulunuyor'

Peyami Safa İlkokulu öğretmeni Ünsal Şen, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

Peyami Safa İlkokulu olarak öğrencilerimizle, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 yeni yazar kazandırmak amacıyla bir proje başlattık. Neredeyse bütün öğrencilerimiz katıldı ve bu eserlerden 100 tanesi belirlendi. Kitapta, her öğrencimizin birer tane eseri bulunuyor. Çocuklar, küçük adımlarla da olsa yazarlık deneyimi yaşadı. Öğrencilerimiz fuarda, 2 gündür kendi kitaplarını imzalıyor ve okuyucularla buluşturuyor. Onlar için de bizim için de ayrı bir deneyim oldu. Keyifli bir süreç yaşıyoruz.” dedi


'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için yazılan eseri satıyoruz'

Kitaptaki Sınav adlı eserin yazarı olan 9 yaşındaki Fatmagül Güneş, “Fuarda, Cumhuriyetin 100’üncü yılı için yazılan 100 eserden oluşan eseri satıyoruz. Kitabımızın adı Yıldız Sütü. Peyami Safa İlkokulu’ndaki her sınıftan öğrenci yazı yazdı ve seçilenlerden biri de benim hikayem. Hikayemin adı Sınav, konusu da güzel bir kızın sınava çalışmadan kendi başarısıyla 100 almasını içeriyor. İleride hâkim veya yazar olmak istiyorum. Bu iki mesleği de çok seviyorum, büyüdüğümde ikisinden birisini seçeceğim. Tüm öğretmenlerime ve müdürüme çok teşekkür ediyorum” dedi.

'Biz de bu yazarlardan birkaç tanesiyiz'

Dünyayla Konuşmak adlı hikâyenin yazarı Hira Uçarkuş ise “Adı Yıldız Sütü olan kitabımız Cumhuriyete özel 100 yazardan oluşuyor. Biz de bu yazarlardan birkaç tanesiyiz. Hikayemin adı ise Dünyayla Konuşmak. Bir kız, uzaya çıkıp dünya ile konuşmak istiyor. Bunun gerçek olmadığını bildiği için çok üzülüyor. Bir şekilde uzaya çıkıyor ve dünyaya bakıp üzülüyor. Kızı gören dünya bir anda onunla konuşuyor ve kız çok mutlu olup evine dönüyor. Hayalimde öğretmenlik ve yazarlık meslekleri var, ikisini de seçmek istiyorum” şeklinde konuştu.


Tuzla Sahili'nde biriken çöpleri Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile vatandaşlar temizledi
Tuzla Sahili'nde biriken çöpleri Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile vatandaşlar temizledi

Tuzla sahil şeridinde oluşan yaklaşık 2 kamyon atık, aralarında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da bulunduğu gönüllülerce toplandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir çevre gönüllüsü sosyal medya üzerinden Yazıcı'ya 'Sizinle birlikte burayı temizlemek isterim' mesajını iletti. Yazıcı da bu davete icabet etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 'Burada bir araya gelmemize ve bu anlamlı işi yapmamıza Eylem Yorulmaz arkadaşımızın mesajı vesile oldu. Sosyal hayata geçişin ardından güzel Tuzla'mız maalesef atıklarla dolmaya başladı. Bu durum bizim belediye olarak rahatsızlık duyduğumuz bir konuydu. Bunun bir yurttaşımız tarafından da dile getirilmesi bizi çok sevindirdi' ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı İBB’nin bitiremediği projelere ilişkin konuştu: Uyku modunda devam ediyorlar
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı İBB’nin bitiremediği projelere ilişkin konuştu: Uyku modunda devam ediyorlar

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimleri öncesi Tuzla’da vatandaşlara vermiş olduğu hiçbir sözü yerine getirmediğini ifade ederek sürekli bahaneler üretmesine sert eleştirilerde bulundu. İmamoğlu’nun seçildiği günden itibaren İBB’yi uyku modu’na aldığını ifade eden Başkan Yazıcı, enkaz edebiyatı yapılmasına da sert tepki göstererek, “Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı’nı kaç yıl yaptı biliyor musunuz? Üç yıl yaptı. Üç yıl da merkezi hükümet kaç defa parasını vermedi. Ama Recep Tayyip Erdoğan, bu milleti çöpten çukurdan, çamurdan hepsinden kendi gayreti ve çabası ile kurtardı. Bunları yaptı ki bu millet ülkenin başına getirdi” dedi.


#Şadi Yazıcı
#Tuzla Belediyesi
#Yıldız Sütü
#kitap
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