Türkiye’de bir ilk: Tuzla'da el hijyeni için dezenfektan bilekliği dağıtıldı

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede, koronavirüs salgını nedeniyle mesafe, maske ve hijyen konusunda yapılan denetim ve bilgilendirmelerin dışında yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Bu kapsamda halka, gün içerisinde hijyenin sağlanmasını kolaylaştıracak el dezenfektan bilekliği dağıtıldı.

AA Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, vatandaşlara bilekliklerin nasıl kullanılacağını anlattı, mesafe, maske ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen dağıtıma katılan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, vatandaşlara bilekliklerin nasıl kullanılacağını anlattı, mesafe, maske ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

AA Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, vatandaşlara bilekliklerin nasıl kullanılacağını anlattı, mesafe, maske ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Yazıcı, bu projenin Türkiye'de ilk kez uygulandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Her yerde dezenfektan kullanımı zor olabiliyor. Biraz daha pratik bir önlem alalım dedik. Kolunuza takıyorsunuz. Saat gibi giyilebilir bir teknoloji. İçerisine dezenfektan konuluyor. Yanınızda sürekli dezenfektan taşımış oluyorsunuz. En kötü yerlere dokunmuş ellerimizle günde en az 20 defa 30 defaya kadar yüzümüze dokunabiliyoruz. Dolayısıyla herhangi bir yerden almış olduğumuz virüsü kendimize bulaştırabilir ve bu zincirleme olarak topluma yayılabilir. Bu dezenfektan bilekliğinin önemli bir zinciri kıracağına inanıyoruz. Belki çok daha farklı inovatif ürünler yine çıkacaktır ama şu anda gördüğüm kadarıyla en inovatifi ve en akılcı çözüm budur."

Şadi Yazıcı, günde ortalama 20-25 defa bileklikten dezenfektan kullanılabileceğini ifade ederek, şu an için 3-5 bin civarı bileklik dağıtılacağını kaydetti.