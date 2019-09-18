Gündem Tuzlada fabrika yangını
İSTANBUL

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Tuzla’da polyester fabrikasında yangın çıktı.
Tuzla’da polyester fabrikasında yangın çıktı.

İstanbul Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

  • Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Tuzla'daki yangına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
  • "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor."

Tuzla'da dev yangın
OYNAT 00:33
Tuzla'da dev yangın
Tuzla Orhanlı'da bir deri fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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