Tuzla'da fabrika yangını

Ekonomi

Böyle kıtlık görülmedi: Kavanoz kapağı yok

İzmit'te kışlık konserve hazırlığına başlayanlar kavanoz kapağı bulmakta güçlük çekiyor. Kent merkezinde bulunan züccaciye esnafı, ilk defa böyle bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Günde yaklaşık 150 müşteri kavanoz kapağı almak için geliyor. Stoklarımızda ve toptancılarda kavanoz kapağı olmadığı için müşterilerimizi eli boş gönderiyoruz" dedi.