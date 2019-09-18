Tuzla'da fabrika yangını

İstanbul Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
- Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Tuzla'daki yangına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
- "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor."