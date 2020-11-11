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Gündem Tuzlada kan donduran olay Ağaçlık alanda erkek cesedi bulunmuştu, eşi gözaltına alındı
3. SAYFA İSTANBUL

Tuzla'da kan donduran olay: Ağaçlık alanda erkek cesedi bulunmuştu, eşi gözaltına alındı

Tuzla'da ağaçlık alanda cesedi bulunan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan maktulün eşinin de arasında yer aldığı 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan 42 yaşındaki Özgür K. öldürüldü.
Bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan 42 yaşındaki Özgür K. öldürüldü.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Kasım'da Akfırat Mahallesi Göçbeyli Bulvarı'ndaki ağaçlık alanda bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmada, park halindeki otomobilin yanında boynu, elleri ve ayakları iple bağlı bir şekilde cesedi bulunan kişinin, bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan 42 yaşındaki Özgür K. olduğu tespit edildi.

İHA
Tuzla'da hastanede temizlik şefi olan Özgür K. eşi Zeliha K. ve eşinin sevgilisi Cihat T. tarafından, öldürüldü.
  • Özgür K'nin, eşi Zeliha K. (28) ve ilişkisi olduğu iddia edilen Cihat T. (25) ile görüşmek amacıyla Pendik'e gittiği ardından darbedilip bıçaklanarak öldürüldüğü öne sürüldü.

İHA
Gözaltına alınan maktulün eşinin de arasında yer aldığı 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Düzenlenen operasyonda, Zeliha K., Cihat T. ile beraber hareket ettikleri ve otomobildeki delilleri yok etmek için temizlik yaptıkları iddia edilen Mehmet T. (22), Zehra A. (22) ve Edanur A. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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