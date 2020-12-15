Tuzla’da koca vahşeti: Kocası tarafından bıçaklanan iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ'da aksiyon filmlerini aratmayan silahlı çatışma kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında meydana gelen ve toplamda 9 kişinin gözaltına alındığı silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Silahların ateşlendiği koşuşturmaların yaşandığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı ancak park halinde bulunan bir araçta maddi hasar meydana geldiği de tespit edilen olayla ilgili olarak adli mercilere sevk edilen kişilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.