Tuzla'da paniğe neden olan koku için soruşturma

Tuzla'da dün bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastanelere başvurmasına yol açan kimyasal kokuya ilişkin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

Başsavcılığın soruşturmayı, Türk Ceza Kanunu'nun 181. ve 86. maddelerindeki, "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından başlattığı öğrenildi.

Öte yandan, Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı üzerinde durulan kimyasal kokuya ilişkin, polis ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldığı belirtildi.

Bu arada, kokudan etkilenen ve hastanelere başvuran 97 kişiden 62'sinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacıyla hastanelerde tutulduğu kaydedildi.

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Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, hastanede tutulan bazı kişilerin bilgisine başvurulduğu ve olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Tuzla'da dün akşam saatlerinde bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı duyurulmuştu.

GÜNDEM Tuzla'daki kokunun sebebi belli oldu

Koku ile ilgili kriz masası kurulmuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokuya ilişkin, Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, dün Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AFAD, İl Çevre Müdürlüğü ve İSKİ bölgede araştırmalarını sürdürüyor.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kokunun kaynağının tespiti için, İSKİ, itfaiye, AFAD, İBB ve İl Çevre müdürlüğü, İSTAÇ, Sağlık Müdürlüğü, AKOM'da kriz masası oluşturdu. Gece itfaiye, İGDAŞ ve AFAD ekipleri hava ölçümleri yapıtı. Söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi. Kolektörlerden alınan numunelerin İSKİ laboratuvarlarında analiz çalışmaları devam ediyor."

GÜNDEM Tuzla'ya kabusu yaşatan alan görüntülendi