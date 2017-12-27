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İSTANBUL

Tuzla'daki kimyasal atık ölümlere neden olabilir

Tuzla'daki kimyasal atık ölümlere neden olabilir

Tuzla’da 4 mahalleyi etkileyen, 97 kişiyi hastanelik eden kokuya neden olan “trikloreten” ile “tetrakloreten” adlı kimyasal madde içeren atığın ölümlere sebep olabileceği belirtildi. Uzmanlar su kolektör hattına dökülen kimyasal attıkların dozunun fazla olması halinde ciddi sağlık problemlerine hatta ölümlere yol açabileceğini vurguladı.

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İstanbul Tuzla'daki kimyasal dökülen alan
İstanbul Tuzla'daki kimyasal dökülen alan

İstanbul’un sanayi bölgelerinden Tuzla İlçesi’nde İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerini etkileyen keskin koku, korku ve paniğe neden oldu. Kokunun Şifa Mahallesi, Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine özel bir vidanjör kamyonu tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği, buradan da 2 km uzaklıktaki mahallelerde açığa çıktığı belirtildi.

4 kamyon tespit edidli

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı “kasten yaralama” ve “çevrenin kasten kirletilmesi” suçlarından soruşturma başlattı. Kokuya neden olan atık su hattına önceki gün kaçak drenaj yaptığı öne sürülen vidanjörün bulunması için Tuzla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, vidanjörün tespiti için çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi, kamyonları tespit etti. Belirlenen 4 vidanjör kamyonu dün akşam saatlerinde yakalandı. Orhanlı Polis Merkezi Amirliği’ne çekilen kimyasal dolu araçlardan numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Kimyasaldan etkilenen 35 kişi hastanede

Önceki gece yayılan kokuyu soluyan 97 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin 62’si dün sabah taburcu edildi. 35’inin de tedbir amacıyla hastanede tutulduğu ve bilgi amacıyla ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

İlçe sakinlerinden Erdoğan Karataş, saat 21.00 sıralarında sarmısak kokusu gibi keskin bir koku geldiğini belirterek, “Çiçekçiler Kuran Kursun’ndaki öğrenciler fenalaştı. Ambulans çağırdık. 10’dan fazla ambulans gelip gitti. Biz lokal bir kimyasal saldırı zannettik. Öğrencilerin durumları iyi, taburcu oldular” dedi. Kartal Kartay da “Akşam kimyasal bir madde olduğu kesindi. Balkona çıktığımız zaman gözlerimiz yaşarıyordu. Nefes almaya korkuyorduk. Çok keskin bir kokuydu. Balkon kapılarını kapattık hemen. Tuzla’dan gitmeyi düşündük” diye konuştu.

İstasyon Mahalle sakini Selahattin Baş, yaşadıklarıyla ilgili şunları dedi: “Akşam evde oturuyordum. Dışarıdan inanılmaz keskin bir koku geldi. Evin içine kadar koku gelince dışarı çıktım. Çok kötüydü. Tabağa sirke döktüm kokuyu alsın diye. Limon suyu ve yoğurt yedim. Başıma da ağrı girdi. Sabaha karşı ishal oldum. Her kafadan farklı ses çıktı, haliyle korktuk. Gece 23.00’den sonra koku azaldı. Daha önce burada böyle bir şey yaşamadık.”

Metal ve tekstil sektöründe kullanılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kaçak kimyasal maddenin metal ve tekstil sektöründe kullanılan trikloreten ve tetrakloreten bileşenlerinin olduğunu bildirdi.

Nasıl bir reaksiyon vereceği bilinmiyor!

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’ndan Kimya Yüksek Mühendisi Ercan Zincir; durumun ciddiyetine vurgu yaparak şunları söyledi: “Bu maddeler oyuncak, tekstil, kuru temizleme gibi alanlarda kullanılıyor. Bütün kimyasal maddeler zararlıdır. Önemli olan bu maddelerin ne kadar temas ettiği ve solunduğudur. Bu iki kimyasal maddenin, kanalizasyonlarda bulunması muhtemel kimyasallarla reaksiyonu bilinmiyor. Bu durumda ortaya ne çıkacağını kestiremiyoruz. Muhtemel bir reaksiyon halindeki oluşumun incelenmesi gerekiyor.”

Ölüm tehlikesi

Kimya Yüksek Mühendisi Ercan Zincir, söz konusu maddelerin ölümcül tehlikesi olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Burada dozaj önemli. Ne kadar kimyasalın karıştığı bilinmiyor. Denetlemede eksiklik var. Daha tehlikeli maddeler de atılabilirdi. Bu maddelerle temas halinde, solunum yollarında ve ciltte tahribat olabilir. Risk grubundaki kişiler için ölümcül etki bile yaratabilir. Astım hastaları ve hamileler için çok tehlikeli.”

Cezası 2 milyon TL

Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenen “kasten yaralama” suçundan şüpheli veya şüphelilerin suçlarının sabit olması halinde 1 yıldan 3 yıla, kasten yaralamanın kişi üzerindeki etkisi basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif ise şikâyet halinde 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek. 97 mağdur için ayrı ayrı ceza istenmesi halinde ceza 291 yıla kadar çıkabilecek. Şüphelilerin 181. maddede düzenlenen “çevrenin kasten kirletilmesi” suçundan ise 2 yıldan 6 yıla kadar, atıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halindeyse 6 yıla kadar olan hapis cezasında 2 kat artırmaya gidilmesi öngörülüyor.

2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, tehlikeli atıklarla çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezası 2 milyon lirayı aşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygulanacak idari para cezaları kanunda şöyle belirtiliyor: “Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları bertaraf edenlere 212 bin 419 lira ile 2 milyon 124 bin 250 lira aralığında ceza uygulanıyor.”

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