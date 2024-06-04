Üç ilçe ve dört beldede seçim yenilendi: İşte sonuçlar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart’taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından yapılan itirazları incelemiş, bazı ilçelerde, beldelerde ve mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.





YSK seçimlerin yenilenmesine karar verdiği üç ilçe ve dört beldede seçmenler oylarını kullandı.





Buna göre Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler sandık başına gitti.





Kayseri'de CHP kazandı





Resmi olmayan sonuçlara göre Kayseri Pınarbaşı’nda yenilenen seçimi 6 bin 783 oy alan CHP’nin adayı Deniz Yağan kazandı.





MHP’nin adayı Menduh Uzunoğlu ise 6 bin 494 oy aldı.





Deniz Yağan’ın geçtiğimiz seçimde aldığı oy sayısı 5 bin 82 olarak kayda geçmişti.





Hilvan'da DEM Parti önde çıktı





Bir diğer nokta ise Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanlığı oldu.





Hilvan’da kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti 10 bin 731 oy alırken AK Parti ise 7 bin 420 oyda kaldı.





31 Mart’ta DEM Parti’nin oyu 6 bin 960, AK Parti’nin oyu ise 6 bin 439 oy olarak açıklanmıştı.





Aksaray Tunceli ve Sivas'ın beldelerinde kazanan AK Parti oldu





Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde ise belediye başkanlığını AK Parti’nin adayı Ünal Demircioğlu kazandı.





Demircioğlu, 31 Mart seçimlerinde İyi Parti adayının bir oy gerisinde kalmıştı.





Sancılı günler geçiren İyi Parti ise, elindeki bir belediyeyi kaybetmiş oldu.





AK Parti ayrıca MHP’den Sivas Güneykaya beldesini aldı.





AK Parti ayrıca Tunceli Mazgirt’e bağlı Akpazar beldesini de kazandı.





Kırklareli'nde CHP ilk sırada





Diğer yandan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran'da da seçim heyecanı yaşandı.





CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2286 oy alarak sandıktan birinci çıktı.





DSP adayı Hakan Karaman 2 bin 101, AK Parti'nin adayı Rasim Vatansever 14, Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Şafak 11, MHP adayı Erkan Tezcan 8, Saadet Partisi adayı Yusuf Berber 3 oy aldı.





Son olarak Aksaray'ın Sağlık beldesinde de seçimlerin yenilenmesine ilişkin karar çıkmıştı.





Gelen sonuçlara göre MHP'nin adayı Abdullah Tosun sandıktan birinci çıkan isim oldu.











