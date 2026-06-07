Üç ilde seçim heyecanı: 6 beldede oy verme işlemi başladı

Türkiye'nin üç şehrinde yerel seçim için sandık kuruldu.. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki toplam altı beldede yerel ara seçim yapılıyor.

Hangi beldelerde seçim yapılıyor?

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede seçim heyecanı yaşanıyor.

Seçimlerin sonucunda altı beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Mahallelerde ise muhtar ve ihtiyar heyetleri için seçim sandığı kuruldu.

Seçimlerde oy verme işlemi 8'de başladı. Sandıklar saat 17.00'yi gösterdiğinde kapanacak.

Nevşehir-Muratpaşa

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri bugün başladı. Belde statüsünü yeniden kazanan Mustafapaşa'da seçmenler, yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Seçimlerde 12 siyasi parti ile 1 bağımsız aday yarışıyor. Mustafapaşa beldesinde 5, Ayvalı Mahallesi'nde ise 2 olmak üzere toplam 7 sandıkta oy kullanılıyor.

Gümüşhane-Tekke

Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke Beldesi'nde Belediye başkanlığı ve Belediye meclisi seçimleri için oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara giderek oylarını kullanmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor. Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi kapsamında beldede kurulan 9 sandıkta seçmenler oylarını kullanmaya devam ediyor.

Toplam 2 bin 969 seçmenin bulunduğu beldede bugün belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Seçimlerin başlamasıyla birlikte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına giderken, oy verme işlemleri sakin ve yoğun katılımla sürüyor.

Toplam 11 adayın yarıştığı seçimlerde gözler özellikle Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran ile CHP'nin adayı Barış Demirkıran üzerinde yoğunlaştı. Önceki seçim sonuçları ve sahadaki tablo dikkate alındığında yarışın iki aday arasında geçmesi bekleniyor.

10 binden fazla seçmen var

Yeniden belde statüsü kazandıkları seçim yapılacak yerlerde toplam 10 bin 713 seçmen bulunuyor. Seçimler için 36 sandık kurulacak. 2 bin 969 seçmen ile Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke beldesi en fazla seçmen sayısına sahip. Tekke’de seçimler için 9 sandık kurulacak. En az seçmen ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde bulunuyor. Kuşçu’da iki sandık kurulacak ve 710 seçmen sandık başına gidecek.

Hangi partiler giriyor?

Beldelerde yapılacak yerel ara seçime 27 siyasi parti katılacak.

Seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri 21 Nisan'da çekilen kura ile belirlenmişti.

Buna göre yarın yapılacak seçimde pusulada şu sıralama olacak:

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."















