Üç kıtanın sağlık merkezi olacağız: Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı. Koro- navirüs ile örnek mücadelenin sağlık turizminde Türkiye’nin önünde yeni fırsat penceresi açtığını söyleyen Erdoğan “Türkiye’yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapmakta kararlıyız” dedi.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, alınan tedbirlerle salgını en düşük can kaybıyla atlatan ülkeler arasında yer aldıklarını belirtti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:
Yeni hastanemizin İstanbul’a yakışır bir eser olmasının yanısıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik. Hastanemiz 145’i yoğun bakım olmak üzere 1105 yatak kapasitesine sahip. Hastane bina zemininde bulunan 855 izolatörle İstanbul’un depreme en hazırlıklı, en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur. Donanımıyla, altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz. Burada kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz.
Dünyada yaklaşık 550 bin insanın hayatına mal olan Kovid-19 pandemisi, sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye, salgın dönemine 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 1213 bilgisayarlı tomografi cihazı, 4 bin tedavi kurumu, hepsinden önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla girmiştir. Çok kısa sürede inşa ettiğimiz veya hizmete girme vaktini öne aldığımız hastanelerle sağlık altyapımızı daha da güçlendirdik.
Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık. Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik. Hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik. İnsanların ilgisizlikten öldüğü, sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Maddi imkanı ne olursa olsun, bu zorlu süreçte 83 milyonun her bir ferdine birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık.
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YENİ BİR FIRSAT PENCERESİ
Hastanelerimizin yanı sıra Brezilya’dan Somali’ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı. Ülkemiz menşeili sağlık ürünlerine yönelik ilgi katlanarak artıyor. Koronavirüs ile örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye’nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Türkiye’yi üç kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin bizi bu idealimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum. Bizim şehir hastanelerimiz, bunu iddialı bir şekilde söylüyorum, Avrupa’da bir numaradır, dünyada ise sayılıdır. Hamdolsun, biz bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra ise icraatlarımızla bu hastanelerimiz sağlık turizminde çok ciddi bir çekim alanı oluşturacaktır.
Asker uğurlayanı toplayın götürün
Erdoğan, “Salgınla mücadelenin en başarılı, en etkili yöntemi virüsü kapmamaktır. Günlük hayatımızı idame ettirirken virüsün bulaşma riskini minimuma indirmemiz gerekir. Şüphesiz bunun yolu da alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor” diyerek, sigarayı bırakma çağrısında bulundu. Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olunduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de söyledim, ‘İstanbul’da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün.’ Çünkü biz bu insanları öyle kenarda, köşede yürürken, gezerken bulmadık. Kontrollü bir şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri elden bırakmayacağız.”
Erdoğan açılış töreninde video konferans aracılığıyla görüştüğü beyin ameliyatı geçiren 4 yaşındaki çocuğa şifa dileğinde bulundu.Hastane yatağındaki çocuk Erdoğan’a Rabia işareti yaparak asker selamı verdi. Çocuğa ağrısının olup olmadığını soran Erdoğan, “Maşallah Abdülkadir şimdiden askerliğe alışmış, asker selamı veriyor. Ama selamı nasıl verdiğini görüyorsunuz değil mi?” dedi. Bağlantıların ardından Erdoğan açılış kurdelesini bakanlar ve diğer yetkililerle birlikte kesti. Erdoğan, kurdele kesimi sırasında sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda da uyardı. Erdoğan tören sonrası sosyal medya hesaplarından hastaneye ilişkin grafikli paylaşımda bulundu. Grafikte, “Dünyada Amerikan LEED ve Dünya Bankası EDGE ‘yeşil bina’ konsepti sertifikalarının her ikisine sahip tek hastane.” bilgisine yer verildi. Grafikte ayrıca, hastanede 858 hekim ve 1077 hemşirenin görev yaptığı, 250 poliklinik, 45 ameliyathane ve 110 acil müşahede yatağı bulunduğu kaydedildi.