Üç kıtanın sağlık merkezi olacağız: Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, alınan tedbirlerle salgını en düşük can kaybıyla atlatan ülkeler arasında yer aldıklarını belirtti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Yeni hastanemizin İstanbul’a yakışır bir eser olmasının yanısıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik. Hastanemiz 145’i yoğun bakım olmak üzere 1105 yatak kapasitesine sahip. Hastane bina zemininde bulunan 855 izolatörle İstanbul’un depreme en hazırlıklı, en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur. Donanımıyla, altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz. Burada kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, 'Tarihi tekerrür ettirmek amacıyla içeride ve dışarıda ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bu defa Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar' BiP'te paylaş

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1 MİLYON 100 BİN SAĞLIK ORDUSU

Dünyada yaklaşık 550 bin insanın hayatına mal olan Kovid-19 pandemisi, sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye, salgın dönemine 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 1213 bilgisayarlı tomografi cihazı, 4 bin tedavi kurumu, hepsinden önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla girmiştir. Çok kısa sürede inşa ettiğimiz veya hizmete girme vaktini öne aldığımız hastanelerle sağlık altyapımızı daha da güçlendirdik.

OYNAT 02:10 Bakan Koca, Başakşehir Şehir Hastanesi ile ilgili detayları anlattı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı. Hastane hakkında bilgi aktaran ve 15 Mayıs'ta tamamının açılacağını belirten Bakan Koca, ''Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir.' dedi. BiP'te paylaş

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KAPIDAN GERİ ÇEVİRMEDİK

Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık. Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik. Hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik. İnsanların ilgisizlikten öldüğü, sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Maddi imkanı ne olursa olsun, bu zorlu süreçte 83 milyonun her bir ferdine birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık.

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YENİ BİR FIRSAT PENCERESİ

Hastanelerimizin yanı sıra Brezilya’dan Somali’ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı. Ülkemiz menşeili sağlık ürünlerine yönelik ilgi katlanarak artıyor. Koronavirüs ile örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye’nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Türkiye’yi üç kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız.

FOTOĞRAF 19 Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında sağlık üsleri hizmete alınmaya devam ediyor. <br> <br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim ve sevdam olarak nitelendirdiği ve hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geliyor. Yarım asra yakındır şifa dağıtan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi de İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından Göztepe yerleşkesinde hayata geçirilen ve yapımında son aşamalara gelinen yeni binasıyla hem yeni yüzüne hem de şehir hastanesi statüsüne kavuşacak. Türkiye'nin en modern sağlık merkezlerinden ve kentin Anadolu Yakası'nın sağlık üslerinden olması planlanan hastanenin örnek poliklinik, ameliyathane, hasta ve yoğun bakım odaları ile deprem izolatörü ve yapımı süren helikopter pisti görüntülendi. Deprem anında operasyonel faaliyetler devam edebilecek <br> <br> Göztepe yerleşkesinde 245 bin 667 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki alt yapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor. <br> <br> Yakın zamanda 5 bloku açılması planlanan hastane, ilk etapta 80'i yoğun bakım olmak üzere 604 yatak, 175 poliklinik, 27 ameliyathane, 52 acil servis yatak sayısıyla hizmet verecek. Hastane ikinci etabı tamamlandığında ise 1116 yatak, 239 poliklinik, 28 ameliyathane, 38 doğumhane kapasitesine sahip olacak. <br> <br> Öte yandan, hastanenin ilk etapta 419 açık, 454 kapalı olmak üzere toplam 873; ikinci etabın bitmesiyle de toplamda 796'sı açık 635'i kapalı olmak üzere 1431 araçlık otopark kapasitesi bulunacak. <br> <br> Olası deprem riskine karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınan hastanenin 5 bloku 385 deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Sistem sayesinde oluşabilecek risklerin azaltılması amaçlanan hastanede, deprem anında da operasyonel faaliyetlere devam edilebilecek. Öte yandan, hastanenin ikinci fazının açılmasıyla deprem izolatörü sayısı 503'e çıkacak. Kalp-damar cerrahi, yara bakım ve inme merkezi konumunda da olacak hastane, günde yaklaşık 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek. <br> <br> Elektrik, ısıtma ve soğutma için enerji üretiminde aynı kaynağın kullanıldığı trijenerasyon sistemine sahip olan hastanede, şehir dışı ve yurt dışından acil hastaların nakledilmesi için helikopter pisti de yer alacak. Hedefimiz ağustos ayı içinde milletimize hizmet verebilmek <br> <br> İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin bir üst konsept olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi. <br> <br> Bu hastanelerin hastaların ihtiyaç duyacağı bütün tedavilerin yapılabileceği yapılar olduğunu anlatan Memişoğlu, fiziki olarak da mükemmel dizayn edildiklerini ve dünyanın en iyi sağlık yapıları olduklarını ifade etti. Hem teknik hem donanım olarak da dünya standartlarının neredeyse üstünde yapıların oluştuğunu belirten Memişoğlu, Bunların içlerini inşallah hekimlerimiz, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz dolduracak. Hastalarımıza hem iyi hizmet vereceğiz hem eğitim ve bilim yuvaları olarak bu merkezleri kullanacağız. İstanbul'da rahmetli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, şimdi de inşallah Göztepe'de yenilediğimiz bu hastanede de hem sağlık hizmeti sunacağız hem bilim üreteceğiz hem eğitim vereceğiz. Burada da Medeniyet Üniversitemizle beraber çalışıyoruz. Onlar buranın eğitimini ve bilimini yönetecekler biz de hizmetini yönetmeye çalışacağız. diye konuştu. Prof. Dr. Memişoğlu, hastanenin ilk etabının hizmete açılması planlanan tarihe ilişkin, Hedefimiz eylüle kalmadan ağustos ayı içinde burada milletimize hizmet verebilmek. Cihazların alımlarını ve programlarının hepsini yaptık. Şu anda İstanbul Valiliği İPKB buranın inşaatını yürütüyor. Bunun kabul aşamasında onlar. O verildikten sonra da en kısa zamanda inşallah ağustos ayında en geç eylülün başında hizmete vermiş olacağız. değerlendirmesinde bulundu. İstanbul'un depremde sağlık hizmetini sunacak ana akslardan biri <br> <br> Göztepe Şehir Hastanesi binasının çok farklı özellikleri bulunduğuna dikkati çeken Memişoğlu, şöyle devam etti: <br> <br> İstanbul'da bilindiği üzere beklenen bir deprem var. İstanbul'un depremde sağlık hizmetini sunacak ana akslardan biri burası. Çünkü altında izolatör dediğimiz, depremde binanın hareketini minimize edecek süspansiyon sistemleri var. Öyle olunca da deprem anında hem ameliyat yapılabilir hem de normal hizmetini verebilir halde olacak. Çalışanların da depremden psikolojik olarak etkilenmemesini sağlayacak. Böylece normal fonksiyonunu görebilir bir hastane burası. Göztepe Şehir Hastanesi inşallah ülkemize büyük hizmetler sunacak. Burası 7 blok, şu anda 5'i açılacak. 2 bloku da kısa zamanda yapılacak diye düşünüyoruz. Onun da inşallah yakın zamanda temeli atılır diye ümit ediyoruz. Sağlık turizminde de bütün ihtiyacı karşılayabilecek alt yapılara sahip <br> <br> Sadece Türkiye'de değil dünyada ihtiyaç duyan bütün insanlara sağlık hizmeti verebilmeyi hedeflediklerini aktaran Memişoğlu, Salgında şu görüldü esasında; sağlık anlamında çok iyi yerlerde olan bir ülkeden bahsediyoruz. Salgından sonra bu talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Onun için bu hastaneler sağlık turizmi anlamında da bütün ihtiyacı karşılayabilecek alt yapılara sahip. 'Sağlık sunumunda neredeyiz?' tartışmaları artık bitmiş durumda. Türkiye sağlık sunumu, hizmeti ve bilimi anlamında da iyi yerlerde. Bundan sonra hem sağlık teknolojisi hem cihaz üretimi hem de sağlıkla ilgili yeni tedavilerin bilim insanlarımızca dünyaya verilmesi ve bunun önderliğini yapacak bir kabiliyete ulaşmış diye düşünüyorum. ifadelerini kullandı. İstanbul'un tamamını kuşatacak bir projenin içindeyiz <br> <br> İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik de üniversite olarak şehir hastanesi konseptinde, devasa denilebilecek, hastalıkların her düzeyinin tedavi edilebileceği büyük bir kompleks ile yollarına devam edeceklerini belirtti. Türkiye'de son dönemde dünyayla paralel olarak klasik üniversiteciliğin yanında araştırmacı ve girişimci üniversiteciliğin de ön plana çıktığını anlatan Çelik, Biz bunun daha ötesinde toplumla entegre olmuş, onlara katkı oluşturan ve hizmet eden bir üniversitecilik mantığına varmalıyız diye düşünüyorduk. Tam bu süreçte şehir hastanesi bize bu fırsatı verecek. dedi. Üniversitelerinde yaklaşık 800 tıp öğrencisi olduğunu aktaran Çelik, şehir hastanesinin uygulama ve tedavi boyutuyla onların her hastalığı görmesine fırsat tanıyacağını ifade etti. Öğrencinin, tedavi ve tedavi sonrası süreç bağlamında da iç içe olabileceği bir atmosfere girmesinin onu bambaşka bir noktaya taşıyacağını vurgulayan Çelik, Özellikle tıp alanı salt bilgi mevzusu değil. O beceri ve yetkinlik biraz da tecrübeyle elde ediliyor. Bizim en büyük artımız, öğrencimizin yaklaşık 3 yıl boyunca çok yoğun bir şekilde buradaki bütün birimlerde hastalığın çeşitli kademeleriyle buluşabiliyor olmasıydı. Bu en ciddi artımızdır diye düşünüyorum. değerlendirmesinde bulundu. Prof. Dr. Çelik, şehrin merkezine kurgulanan, 22 bin öğrenciyle kendini sınırlamayı hedefleyen, sağlık, sosyal bilimler ve mühendislik ayağında şehrin ihtiyacı olacak her alanda toplumla iç içe olmaya hazır bir üniversite olmayı amaçladıklarını dile getirdi. Çelik, Daha şu aşamada bile, bağımlılık esasında daha genelde yaşam koşulu ve becerisi noktasında, başlangıçta 4 ilçeyi esas alarak sonrasında 39 ilçeye yayılma amaçlı olarak İstanbul'un tamamını kuşatacak bir projenin içindeyiz. Bu tür faaliyetlerimizi buradan da alacağımız destekle inşallah her alana yaymak istiyoruz. şeklinde konuştu. İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ağustos ayında ilk etabının hizmete alınması planlanan yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşarak, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek. BiP'te paylaş

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AVRUPA’DA BİR NUMARA

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin bizi bu idealimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum. Bizim şehir hastanelerimiz, bunu iddialı bir şekilde söylüyorum, Avrupa’da bir numaradır, dünyada ise sayılıdır. Hamdolsun, biz bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra ise icraatlarımızla bu hastanelerimiz sağlık turizminde çok ciddi bir çekim alanı oluşturacaktır.

Asker uğurlayanı toplayın götürün

Erdoğan, “Salgınla mücadelenin en başarılı, en etkili yöntemi virüsü kapmamaktır. Günlük hayatımızı idame ettirirken virüsün bulaşma riskini minimuma indirmemiz gerekir. Şüphesiz bunun yolu da alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor” diyerek, sigarayı bırakma çağrısında bulundu. Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olunduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de söyledim, ‘İstanbul’da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün.’ Çünkü biz bu insanları öyle kenarda, köşede yürürken, gezerken bulmadık. Kontrollü bir şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri elden bırakmayacağız.”

OYNAT 01:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker uğurlama uyarısı: Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken, arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Ve bu konularda valimize de söyledim. İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün. Çünkü biz bu insanları kenarda, köşede yürürken, koşarken bulmadık. Bunlar bize Rabbimizin emanetidir' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:42 Beykoz'daki asker uğurlamasında yine sosyal mesafe hiçe sayıldı: Bakan Soylu'dan uyarı geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi. İçişleri Bakanı Soylu da asker uğurlaması görüntülerine Twitter hesabından tepki gösterdi. Soylu açıklamasında, 'Kınalı kuzularımız dua ile gönderilmeli bu görüntülerle değil Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir. Kınalı kuzularımız şanla, şerefle, dua ile vakar ile gönderilmeli... Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!' notunu paylaştı. BiP'te paylaş

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Sosyal mesafeli kurdele kesimi

Kartal Dr.Lütfi Kırdar Hastanesi açılışı

Erdoğan açılış töreninde video konferans aracılığıyla görüştüğü beyin ameliyatı geçiren 4 yaşındaki çocuğa şifa dileğinde bulundu.Hastane yatağındaki çocuk Erdoğan’a Rabia işareti yaparak asker selamı verdi. Çocuğa ağrısının olup olmadığını soran Erdoğan, “Maşallah Abdülkadir şimdiden askerliğe alışmış, asker selamı veriyor. Ama selamı nasıl verdiğini görüyorsunuz değil mi?” dedi. Bağlantıların ardından Erdoğan açılış kurdelesini bakanlar ve diğer yetkililerle birlikte kesti. Erdoğan, kurdele kesimi sırasında sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda da uyardı. Erdoğan tören sonrası sosyal medya hesaplarından hastaneye ilişkin grafikli paylaşımda bulundu. Grafikte, “Dünyada Amerikan LEED ve Dünya Bankası EDGE ‘yeşil bina’ konsepti sertifikalarının her ikisine sahip tek hastane.” bilgisine yer verildi. Grafikte ayrıca, hastanede 858 hekim ve 1077 hemşirenin görev yaptığı, 250 poliklinik, 45 ameliyathane ve 110 acil müşahede yatağı bulunduğu kaydedildi.