Gündem Üç terör örgütüne yönelik İstanbulun yedi ilçesinde operasyon 11 şüpheli gözaltında
İSTANBUL

Üç terör örgütüne yönelik İstanbul'un yedi ilçesinde operasyon: 11 şüpheli gözaltında

İstanbul’da DEAŞ, El Kaide, HTŞ terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Yedi ilçede 11 farklı adrese yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Üç terör örgütüne yönelik İstanbulun yedi ilçesinde operasyon: 11 şüpheli gözaltında
İstanbul’da DEAŞ, EL KAİDE, HTŞ operasyonu

İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden DEAŞ, El Kaide, HTŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda bu örgütlerle ve örgütlerin çatışma bölgeleriyle bağlantısı olan bazı kişilerin, günümüz itibariyle de örgüte yakın kişilerle iletişim halinde olduklarını belirledi.

Şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen polis, 7 ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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