Uçak parası toplanmıştı: İzmir BŞB’nin filosu nerede?

Devletin tüm kurum ve kuruluşları yangınlarla canhıraş mücadele ederken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kaldığı görülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı her geçen yıl uçak ve helikopter sayısını artırırken, İBB'nin hiçbir ilerleme kaydetmediği belirtiliyor. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 5 uçak ve 45 helikopteri varken şimdi 26 uçak ve 105 helikopter yangınlarla mücadelede kullanılıyor.