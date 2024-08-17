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Uçak parası toplanmıştı: İzmir BŞB’nin filosu nerede?

CHP'nin eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer beş yıl önce düzenlediği konser organizasyonun geliriyle yangın söndürme uçağı alacağını duyurmuştu. Yangın söndürme uçağı alacağını açıklayan Soyer'in sözleri yeniden gündem oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangın söndürme uçağı bulunmuyor. Soyer'in sözünü ettiği konserden elde edilen gelirin nereye harcandığı ise bilinmiyor.

22:56 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:15 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda dün başlayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda dün başlayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelirken ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Dün başlayan 72 orman yangınından 69'u kontrol altına alınırken, Bolu-Göynük, Karabük-Ovacık ve İzmir-Yamanlar yangınları aktif. İzmir Karşıyaka'da perşembe akşamı başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın yerleşim bölgelerine ulaştı.

3 kişinin yaktığı piknik ateşinden çıktığı belirlenen yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı. AFAD'dan alınan bilgiye göre 90 hava aracı, 4 bin 717 personel ve bin 218 araçla alevlere müdahale edildiği açıklandı. 2 bin 583 kişinin de tahliye edildiği vurgulandı.

Devletin tüm kurum ve kuruluşları yangınlarla canhıraş mücadele ederken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kaldığı görülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı her geçen yıl uçak ve helikopter sayısını artırırken, İBB'nin hiçbir ilerleme kaydetmediği belirtiliyor. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 5 uçak ve 45 helikopteri varken şimdi 26 uçak ve 105 helikopter yangınlarla mücadelede kullanılıyor.

CHP'Lİ BELEDİYENİN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI YOK

Yangınlar üzerinden hükümeti hedef alan CHP'nin, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019 yılında FOX TV'de katıldığı bir programda belediye bünyesine yangın söndürme uçağı alınacağını söylediği açıklamaları da yeniden gündem oldu.

9 Eylül 2019'de FOX TV'deki programda konuşan Soyer, konserlerde yapılacak bağışla yangın söndürme uçağı alınmasının hedeflendiğini açıklamıştı. Soyer,
"Hedefimiz uçak almak. Ama ne kadar bağış toplayacağımızı öngörmek mümkün değil. 9 Eylül'de büyük bir konser olacak. İzmirliler o duyarlılığı gösterirlerse niyetimiz helikopteri, uçağı İzmirlilere getirmek olacak."
demişti.
Ancak konserin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen toplanan paralara ilişkin herhangi bir bilgi yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin envanterinde ise yangın söndürme uçağı bulunmuyor.
Kılıçdaroğlu talimat vermişti: Türk Hava Kurumu'na bağış sözü veren CHP'li 11 belediyeden aylardır ses yok

Geçtiğimiz sene çıkan orman yangınlarından hükümeti sorumlu tutan ve Türk Hava Kurumu uçaklarının özellikle uçurulmadığını öne süren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iddiasının ardından çalışır durumda olmayan THK uçaklarını işaret ederek CHP'li belediyelere görev vermişti. Kılıçdaroğlu, "Bu sorunu CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı çözer. 11 başkan bir araya gelip 4-5 milyon dolar verebilir" sözleriyle topu belediye başkanlarına atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı adına açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm bakım giderlerini üstleneceklerini duyurmuştu. Ancak Türk Hava Kurumu'na bağışta bulunma sözü veren 11 CHP'li belediye, aylar geçmesine rağmen sözünü tutmadı.


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#Yangın söndürme uçağı
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