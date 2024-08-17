Uçak parası toplanmıştı: İzmir BŞB’nin filosu nerede?

Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelirken ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Dün başlayan 72 orman yangınından 69'u kontrol altına alınırken, Bolu-Göynük, Karabük-Ovacık ve İzmir-Yamanlar yangınları aktif. İzmir Karşıyaka'da perşembe akşamı başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın yerleşim bölgelerine ulaştı.
3 kişinin yaktığı piknik ateşinden çıktığı belirlenen yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı. AFAD'dan alınan bilgiye göre 90 hava aracı, 4 bin 717 personel ve bin 218 araçla alevlere müdahale edildiği açıklandı. 2 bin 583 kişinin de tahliye edildiği vurgulandı.
CHP'Lİ BELEDİYENİN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI YOK
Yangınlar üzerinden hükümeti hedef alan CHP'nin, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019 yılında FOX TV'de katıldığı bir programda belediye bünyesine yangın söndürme uçağı alınacağını söylediği açıklamaları da yeniden gündem oldu.