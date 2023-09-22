|
Gündem

Uçak taksi yolu dışına çıktı yolcular tahliye edildi

Antalya-Perm seferini yapan Anadolujet'e ait yolcu uçağı Rusya'da bulunan Perm Havalimanı'na inişinin ardından pisti terk ettikten sonra taksi yolu dışına çıktı. Olay sonrası yolcular uçaktan tahliye edildi.  

14:21 . 22/09/2023 Cuma
DHA
Foto: DHA.

Foto: DHA.

Edinilen bilgiye göre, 173 yolcusu bulunan TK-3694 sefer sayılı TC-JGV kuyruk tescilli uçağı Boeing 737-800 tipi uçak Rusya'nın Perm kenti seferini yapmak üzere saat 07.00 Antalya Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçak yerel saatle saat 13.20'de Perm Havalimanı'na iniş tamamlayıp pisti terk ettikten sonra taksi yolundan dışarı çıktı. Olay sonrası uçaktaki yolcular tahliye edilirken, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  

Olayla ilgili araştırma süreci başladı


Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " İniş sonrası yolcularımız ve uçuş ekibinde herhangi sağlık sorunu yaşanmamış olup yolcular uçaktan tahliye edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekiplerimiz araştırma sürecini başlatmıştır" denildi.

#Rusya
#Antalya
#Anadolujet
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Binlerce taşerona kadro müjdesi: Taşeron işçi hakları nelerdir?