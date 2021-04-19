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Gündem Uçaktaki gencin "Allahım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi
OSMANİYE

Uçaktaki gencin "Allah’ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi

Osmaniye’de esnaflık yapan 42 yaşındaki Bünyamin Maskan’ın, iki yıl önce bindiği uçakta duyduğu cümleyle hayatı değişti. Fazla kilolarından dolayı yaşadığı sağlık sorunlarının yanında uçak yolculuğu yapacağı esnada yanında oturan gencin “Allah’ım bu kadar şansız olamam” demesinden sonra zayıflamaya karar veren Maskan, diyetisyen yardımıyla 92 kilo vererek 189 kilodan 97 kiloya indi.

Haber Merkezi İHA
Uçaktaki gencin Allah’ım bu kadar şansız olamam cümlesi hayatını değiştirdi
Uçaktaki gencin "Allah’ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi.

Osmaniye’de esnaflık yapan 42 yaşındaki Bünyamin Maskan, sağlık sorunlarından dolayı iki yıl önce aile hekimine gitti. Yapılan tahlillerde aşırı kilolarından dolayı vitamin ve demir eksikliği sorunu yaşayan Maskan’a doktoru kilolarından kurtulması için diyetisyeni tavsiye etti. Fazla kilolarından kurtulmak için diyetisyene başladığında 189 kilo olan Bünyamin Maskan, bir yıl içerisinde diyetisyeninde yardımıyla 92 kilo vererek 97 kiloya düştü.

Yanına oturan gencin cümlesinden etkilendi

Kilo verme sürecinde sarkma sorunu yaşamamak isteyen Maskan, daha sağlıklı kilo verebilmek için spor yapmaya da başladı. Kilo vermesi için hayatında birçok neden olduğunu ifade eden Maskan, kendisini kilo vermeye teşvik eden en büyük nedenini uçak yolculuğunda yaşadığı diyalogla anlattı. İstanbul’a gitmek için cam kenarından bilet alan Bünyamin Maskan, yerine oturmak için geldiğinde bir gencin “ Allah’ım bu kadar şansız olamam” cümlesinden etkilenerek fazla kilolarından kurtulmaya karar verdiğini söyledi. Bir yıllık azmin sonunda yeni bir Bünyamin’in olduğunu belirten Maskan, şimdilerde hayatın her alanından keyif aldığını kaydetti.


“Hayatım artık yaşanmaz hale gelmişti

Kilo verme sürecinden önce yaşadığı sorunları dile getiren Bünyamin Maskan, “42 yaşındayım 40’lı yaşlara kadar 60 yaşında gibiydim. Kilolarım artık yaşanmaz hale getirmişti beni, kurtulmak için çareler arıyordum. Diyetisyene gittim ilaçlar kullandım ama bir türlü olmuyordu. Hayatım artık yaşanmaz hale gelmişti bana illallah ettirdi. Rahatsızlıklarımdan dolayı aile hekimim tahlil yaptı. Sonuçlarımın çok kötü olduğunu B-12, D vitamini ve demir depolarımın boşaldığını bunlardan dolayı acilen diyetisyene gidip zayıflamam gerektiğini söyledi. Bu aralarda 189 kiloyu görmüştüm. Geceleri uykudan uyanmalar, nefes alamamalar bir baş ağrısı ile günü tamamlamalar, günün 13-14 saatini uyuyarak geçirmeler, işte çalışamaz olmak, merdiven çıkamama, sosyal faaliyetlerden mahrum kalmak bunların hepsini artık son demine kadar yaşadım. Aile hekimimin yönlendirmesiyle diyetisyene gittim. 189 kiloyu gördükten sonra diyetisyeninde yardımıyla belli bir kilo verdim daha sonra başka bir diyetisyenle devam ettim. Çünkü bu defa kararlıydım sonuna gidip bu işi bitirmeye” diye konuştu.
“Eski kötü günlerime dönmek istemiyorum"

Duyduğu bir cümleyle yeni bir Bünyamin’in hayata merhaba dediğini ifade eden Maskan, "Kilo vermem için birçok sebep vardı ama en büyük sebep bir gün İstanbul’a gitmek için uçak yolculuğu yapmam gerekiyordu. Biletim cam kenarıydı. Önümde iki tane genç oturuyordu. Ben geldim biletle gençler bana bakarak dedi ki ’Allah’ım bu kadar şansız olamam’ dedi. O bana çok dokunmuştu. Bunun gibi birçok şeyler yaşadım bunların hepsi bende birikim oldu. Yaşanmaz olan bu hayattan kurtulmak gerektiğini ve kendime son bir şans vermem gerektiğini düşündüm. Buna da inandım. İnanarak bu yola başladım. Artık yeni bir Bünyamin oldu. Bir yılın sonunda ikili rakamlara ulaşmış oldum. En son 97 kiloyu gördüm.” dedi.

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