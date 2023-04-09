Üçüncü kez saati değişti: CHP'de Parti Meclisi yine ertelendi

Yedili Masa'da yaşanan krizlere akşam saatlerinde bir yenisi daha eklendi. Adaylık savaşları sırasında dağılan ve üç gün sonra yeniden 'şartlı' olarak bir araya gelen masa, bu kez de koltuk paylaşımında birbirine düştü. İYİ Partili Aytun Çıray'ın "Yine mi başa döndük" paylaşımı, ortaklar arasında patlak veren 'liste' krizini gözler önüne serdi. Çıray dakikalar sonra yaptığı açıklamada ise vekil adaylığından vazgeçtiğini ve partisinin baraj altında kalan oylarını artırmak için çalışacağını söyledi. Aynı dakikalarda İYİ Parti'den milletvekili olmak için Demre Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Okan Kocakaya da temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla aday adaylığından çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.