Üçüncü kez saati değişti: CHP'de Parti Meclisi yine ertelendi

CHP Genel Merkezi
CHP'de 8 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de yapılacağı açıklanan Parti Meclisi'nin üç kez ertelenerek 9 Nisan Pazar günü sabaha karşı saat 03.00'te yapılacağı bildirildi.
CHP Milletvekili aday listesinin belirleneceği tarihi Parti Meclisi dün (8 Nisan) saat 17.00’ye alındı. Daha sonra bu saat 22.00 olarak açıklandı.
Ancak saatler 22.00’yi gösterdiğinde CHP Parti Meclisi yine toplanamadı ve toplantının saati 00.00 olarak güncellendi.
Ancak toplantının saati bir kez daha değişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Barış Yarkadaş, CHP Parti Meclisi'nin 9 Nisan Pazar günü sabah karşı saat 03.00'te başlayacağını açıkladı.
Yarkadaş'ın bu paylaşımı sonrası CHP Parti Meclisi'nin bir kez daha ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.