Gündem Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlara kar kısıtlaması
İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar kısıtlaması

Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
​Uçuşu olanlar dikkat: Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlara kar kısıtlaması
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Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yapıldı.

YÜZDE 25 ORANINDA AZALMA

Açıklamada, “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 22.01.2022 tarihinde yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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