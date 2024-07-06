UEFA'dan kara leke: Futbolun üzerine gölge düştü

UEFA’nın, Avusturya maçında yaptığı ‘bozkurt’ işareti gerekçesiyle iki maç ceza verdiği futbolcumuz Merih Demiral’a siyaset dünyasından destek geldi. Devlet erkânı ve siyasetçiler, Demiral hakkındaki kararın futbolun üzerine gölge düşürdüğü noktasında birleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı. Yılmaz, sosyal medya paylaşımında, kararı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek "Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği ön yargılı kararlarla gölgelenmemelidir" dedi.





ÇİFTE STANDART

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cezayı kınayarak, "Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesidir." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, "Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesidir. Maksadını aşan bu karar, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gölge düşürdüğü gibi sporun barış ve dostluk iklimini de zedelemektedir. 'Bizim Çocuklar' kim ne yaparsa yapsın şimdiden bizim şampiyonlarımızdır" değerlendirmesinde bulundu.





SKANDAL KARAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral kararıyla ilgili, "İki maç men cezası üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır. Aynı zamanda ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA'ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir" dedi. Bozkurt'un Türklüğün ortak değeri olduğunu ifade eden Bahçeli, paylaşımında "Nitekim bu değere hazımsızlık gösterilmesi, Türk milletine beslenen iflah olmaz husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğinin iğrenç bir tezahürüdür" dedi.





BÜYÜK HATA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karara ilişkin "Karar çok yanlış, haksız bir karar. Kabul edilebilecek bir karar değil. Maalesef UEFA burada çok haksızca bir karar aldı ve çok büyük bir hata yaptı" dedi. Bartın’ın Amasra ilçesindeki programında konuşan Tunç, “Bu bir siyasi simge değil. Bozkurt simgesini göstermesi, seyircilerin ona yönelik sevgisine karşı, cevap vermesi çok normal” diye konuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de açıklamasında "UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür" ifadelerine yer verdi.





TÜRK DÜŞMANLIĞI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada “Diğer ülke futbolcularının, gayriinsani ve gayriahlaki davranışları bile benzer bir cezaya konu olmazken, Türk milletinin simgesi olan bozkurt işaretine ceza verilmesi, Türk düşmanlığının açık bir göstergesidir” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da "Avrupa, aynaya bakıp kendi karanlık geçmişini görüyor, içindeki ırkçılık hezeyanını spor üzerinden dışa vuruyor" ifadelerini kullandı.



