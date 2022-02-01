Gündem Uğur Dündara yılın Atatürkçüsü ödülü verildi Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret eden Sedef Kabaşa ithaf etti
İSTANBUL

Uğur Dündar'a yılın Atatürkçüsü ödülü verildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a ithaf etti

Atatürk Düşünce Derneği'nin (ADD) ‘Yılın Atatürkçüsü’ ödülü gazeteci Uğur Dündar'a verildi.

Ödülünü 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in elinden alan Dündar, konuşmasında 'zulüm gören aydınlar' diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve halka hakaretler eden program arkadaşı Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına göndermede bulundu.

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Uğur Dündar Atatürkçü Ödülü
​Uğur Dündar'a yılın Atatürkçüsü ödülü verildi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yılın Atatürkçüsü ödüllerini sahiplerine verdi. Etkinlik kapsamında 'Yılın Atatürkçü' ödülü Uğur Dündar'a verildi. Aldığı ödülden onur duyduğunu belirten Dündar, “Bu ödül benim yarım asrı aşkın meslek hayatımda aldığım en onur verici ödüllerden biri. Çocuklarıma bırakacağım en değerli miras. Benimle birlikte Müjdat Gezen, Prof. Ahmet Saltık, Ataol Behramoğlu da ödüle değer bulundular.

"ATATÜRKÇÜLER BİR DÖNEM AĞIR ZULÜMLERE UĞRADI"

Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer’in elinden aldım ödülü ve Özlem Toker İnönü de ödül sahiplerine ödül verdi. Ödülü bu dönemde büyük zulüm gören yurtsever, Atatürkçü aydınlarımız adına aldım ve ödülü onlara ithaf ettim. Atatürkçüler bir dönemde çok ağır zulümlere maruz kaldılar. Kumpaslar sonucu cezaevlerine düştüler." dedi.

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Konuşmasının devamında Dündar, "Bu doğrultuda TELE 1’in de verdiği büyük mücadele var. Aile bireyi olmaktan onur duyduğum TELE 1 ve Merdan Yanardağ, Emre Kongar ile birlikte mücadele verdi. Bu karanlıktan çıkışın, aydınlık yarınlara varışımızın tek yolunun da cumhuriyetin kuruluş felsefesine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçtiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
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Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi.


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