Uğur Dündar'a yılın Atatürkçüsü ödülü verildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a ithaf etti

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yılın Atatürkçüsü ödüllerini sahiplerine verdi. Etkinlik kapsamında 'Yılın Atatürkçü' ödülü Uğur Dündar'a verildi. Aldığı ödülden onur duyduğunu belirten Dündar, “Bu ödül benim yarım asrı aşkın meslek hayatımda aldığım en onur verici ödüllerden biri. Çocuklarıma bırakacağım en değerli miras. Benimle birlikte Müjdat Gezen, Prof. Ahmet Saltık, Ataol Behramoğlu da ödüle değer bulundular.

"ATATÜRKÇÜLER BİR DÖNEM AĞIR ZULÜMLERE UĞRADI"

Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer’in elinden aldım ödülü ve Özlem Toker İnönü de ödül sahiplerine ödül verdi. Ödülü bu dönemde büyük zulüm gören yurtsever, Atatürkçü aydınlarımız adına aldım ve ödülü onlara ithaf ettim. Atatürkçüler bir dönemde çok ağır zulümlere maruz kaldılar. Kumpaslar sonucu cezaevlerine düştüler." dedi.

REKLAM

GÜNDEM Uğur Dündar'dan iktidara tehdit: Not ediyoruz gün gelir hesabı sorulur

GÜNDEM Uğur Dündar: İmamoğlu'nun Okmeydanı'ndan Sarıyer'e yemeğe gitmesi başarıdır

"KARANLIKTAN ÇIKIŞIN TEK YOLU, CUMHURİYETİN KURULUŞ FELSEFESİNE SIKI SIKIYA BAĞLI KALMAKTIR"

Konuşmasının devamında Dündar, "Bu doğrultuda TELE 1’in de verdiği büyük mücadele var. Aile bireyi olmaktan onur duyduğum TELE 1 ve Merdan Yanardağ, Emre Kongar ile birlikte mücadele verdi. Bu karanlıktan çıkışın, aydınlık yarınlara varışımızın tek yolunun da cumhuriyetin kuruluş felsefesine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçtiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:52 Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



