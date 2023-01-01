Uğur Dündar CHP delegelerine seslendi: Ya değişim ya da baraj altı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Uğur Dündar, parti delegelerine seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını dayattığı son seçimden de hezimetle ayrılması partilileri isyan noktasına getirdi. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen 'değişim' hareketi, adayı CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, gözler son kararı verecek parti delegelerine çevrildi.
Çoğunluğu Kılıçdaroğlu destekçilerinden oluşan delegelere seslenen CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, Sözcü'deki köşe yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.