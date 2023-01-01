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Uğur Dündar CHP delegelerine seslendi: Ya değişim ya da baraj altı

CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, büyük kurultaya hazırlanan CHP delegelerine seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin oyunun yüzde 25'te takılıp kaldığını ve 'cam tavanın' kırılamadığını belirten Dündar, "Bu kez ya o cam tavan kırılacak ve değişimle birlikte iktidara giden yol açılacak ya da Kılıçdaroğlu yenilgilerine devam ederek partiyi baraj altına düşürecek" dedi.

13:25 . 17/09/2023 Pazar
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Uğur Dündar, parti delegelerine seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Uğur Dündar, parti delegelerine seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını dayattığı son seçimden de hezimetle ayrılması partilileri isyan noktasına getirdi. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen 'değişim' hareketi, adayı CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, gözler son kararı verecek parti delegelerine çevrildi.

Çoğunluğu Kılıçdaroğlu destekçilerinden oluşan delegelere seslenen CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, Sözcü'deki köşe yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını dayatması ve seçmende karşılığı olmayan ittifaklar yapması nedeniyle genel seçimlerin kaybedildiğini söyleyen Dündar,
"Kemal Bey'in genel başkanlık döneminde CHP'nin yüzde 25'e takılıp kalan oy oranının üzerine çıkılamadı"
dedi.

'Sayısını unutmaya başladığımız yenilgilerine devam ederek partiyi baraj altına düşürecek'


Cam tavanın bir kez kırılamadığını belirten Dündar,
"Bu kez ya o cam tavan kırılacak ve değişimle birlikte iktidara giden yol açılacak ya da Kılıçdaroğlu artık sayısını unutmaya başladığımız yenilgilerine devam ederek partiyi baraj altına düşürecek"
uyarısında bulundu.


#CHP
#Kurultay
#Uğur Dündar
1 saat önce
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