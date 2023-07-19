Uğur Dündar: Tayyip Bey'in muhalefeti un ufak edişine şapka çıkarıyorum

Uğur Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti un ufak edişine şapka çıkardığını söyledi.
Yedili Masa'nın genel seçimlerden ağır bir hezimetle çıkmasının ardından muhalefette büyük bir kaos yaşanmaya başladı. Özellikle CHP ve İYİ Parti'de genel başkanların istifaları istense de iki isim de koltuğundan kalkmayacağını defalarca dile getirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koltuğunu korumayı başarırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda zorlu bir süreç bekliyor.
Yaşanan bu iç kavgalarla ilgili CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.