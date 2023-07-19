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Uğur Dündar: Tayyip Bey'in muhalefeti un ufak edişine şapka çıkarıyorum

CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, muhalefet partilerinde seçimden bu yana yaşanan iç kavgalarla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Tayyip Bey'i hep eleştirdim eleştireceğim de..." diyen Dündar, "Ama şu muhalefeti seçimden bu yana un ufak edişine şapka çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

17:31 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Uğur Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti un ufak edişine şapka çıkardığını söyledi.

Uğur Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti un ufak edişine şapka çıkardığını söyledi.

Yedili Masa'nın genel seçimlerden ağır bir hezimetle çıkmasının ardından muhalefette büyük bir kaos yaşanmaya başladı. Özellikle CHP ve İYİ Parti'de genel başkanların istifaları istense de iki isim de koltuğundan kalkmayacağını defalarca dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koltuğunu korumayı başarırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda zorlu bir süreç bekliyor.

Yaşanan bu iç kavgalarla ilgili CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

'Tayyip Bey'in muhalefeti un ufak edişine şapka çıkarıyorum'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dündar,
"Tayyip Bey'i hep eleştirdim eleştireceğim de..."
diyen Dündar,
"Ama şu muhalefeti seçimden bu yana un ufak edişine şapka çıkarıyorum"
ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila: Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası istenecek
CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila: Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası istenecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların sızdırılan gizli toplantı videosu sonrası yapılan MYK toplantısına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılmadı. CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila, konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kişilerle konuştuğunu ve bu toplantıların 'kumpas' olarak değerlendirildiğini söyledi. Bila, "Kılıçdaroğlu'na karşı hareket içinde olmak ve bu koltuklarda oturmak uygun olmaz düşüncesiyle Özel ile Günaydın'ın istifa etmeleri istenecek. Eğer kendileri istifa etmezse Meclis grubu bir güvenoyu talep ederek bu iki ismin görevi bırakmalarını sağlayabilir" dedi.


#Uğur Dündar
#CHP
#İYİ Parti
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