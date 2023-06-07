|
Gündem

Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Gazeteci Uğur Dündar, Avrupa ülkelerini örnek göstererek, başarısız muhalefet liderlerinin istifa ettiğini söyledi. Dündar, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptığı yazısında "Toplumun değişimden beklentisi, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesiydi" ifadesine yer verdi.

13:09 . 7/06/2023 Çarşamba
Diğer
Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

Türkiye seçimlerin ardından yeni döneme başladı. Muhalefette ise seçim mağlubiyeti sonrası kriz büyüyerek devam ediyor. CHP'de değişim sesleri yükselirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu bırakmasa da parti yönetim kadrosunu değiştirdi. Bu hamle CHP tabanında tepkinin artmasına neden olurken muhalif gazetecilerden Kılıçdaroğlu'na eleştiriler ve istifa çağrıları devam ediyor.

Bir istifa çağrısı da Uğur Dündar'dan

Son olarak gazeteci Uğur Dündar, konuyu köşesine taşıdı. Avrupa ülkelerini örnek gösteren Dündar, muhalif liderlerin başarısızlık durumlarında istifa ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi durumunda, tabanda hareketliliğe neden olacağı ve istifanın tabandan gelen destekle geri çektirileceğini savunan Dündar, bunun için geç kalındığını söyledi.

"Sıradan bir Batı demokrasisinde ana muhalefet lideri ne yapar?"

Dündar yaşananların hayal kırıklığı olduğunu belirttiği yazısında şu ifadeleri kullandı: “Kemal Bey ve Altılı Masa liderlerinin bize sundukları en önemli vaat neydi? Güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi hayata geçirmek, değil mi? Güçlendirilmişini bıraktım, sıradan bir Batı demokrasisinde ana muhalefet partisinin genel başkanı seçim yenilgisinden sonra ne yapar? Sonuçlar kesinleştikten sonra, bir saat bile beklemeden ‘Ben başarılı olamadım, istifa ediyor ve partimdeki değişimin önünü açıyorum’ der. Kemal Bey böyle yapmış olsa, inanıyorum ki parti içi güçler harekete geçer; ‘Genel Başkanımızın bu erdemli davranışına teşekkür ediyoruz, ama önümüzde yerel seçimler var. Biz bu seçimlere onun liderliğinde gitmek istiyoruz!’ derler ve kamuoyundan gelecek rüzgârın da etkisiyle istifasını geri aldırırlardı. Böylece Kılıçdaroğlu bir anlamda güç tazelemiş olurdu. Ama o, böyle davranmak yerine, MYK'yı yenileyerek ‘Toplum değişim istiyordu, biz de öyle yaptık’ demeyi, yani ‘vitrin değişikliğini’ yeğledi. Dost acı söyler deyip, üzülerek ifade ediyorum ki sığ bir popülizm sergiledi. Zira toplumun değişimden beklentisi, onun istifa etmesiydi!.. Bakalım önümüzdeki günlerde başka hangi hayal kırıklıklarını yaşayacağız?"



#Uğur Dündar
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Şampiyonlar Ligi final maçında depremzedeler için anlamlı kampanya