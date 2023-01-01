ÜHBD’den Bakan Nebati’ye teşekkür ziyareti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen "Kocaeli İş Dünyası Buluşması" programında konuştu. Bakan Nebati "Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk ve ilerleyen aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yüzde 50, 40 ve 30’lara doğru gerileyecektir" dedi.