UKOME'den İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifine ret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen haftalarda yaptığı açıklamada, İBB olarak 6 bin taksiyi kiraya vereceklerini duyurmuş, şoförlerin tek kıyafet ve üç vardiya sistemine göre çalışılmasının planlandığını, ödemelerin de İstanbulkart ile yapılabileceğini söylemişti. Ancak haberin ardından taksi plakaları fiyatlarında büyük düşüş yaşanmış, şoförler duruma tepki göstermişti. Taksiciler bu kararın alınmasıyla birlikte İstanbul'u kilitlemekle tehdit etmişti.

EKONOMİ Taksicilerin İBB'nin yeni taksi projesine tepkisi dinmiyor: Önce 60 bin korsan taksiyi yakalayın

Teklif reddedildi

Teklif bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde görüşüldü. 5 bin taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, komisyona havale edildi. İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 bin yeni taksi plakası önerileri olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bunun 5 bini taksi olarak çalıştırılacaktı, 750 tane de raylı sistemler nedeniyle yolcu sayısı düşen minibüslerin taksiye dönüşümünü öngörmüştük. 250'sini de raylı sistemlere paralel çalışan taksi dolmuşların taksiye dönüşümü için öngörmüştük. Ama 6 bin taksi önerimiz reddedildi. Dolayısıyla minibüslerin taksiye dönüşümü, taksi dolmuşların taksiye dönüşümleri de otomatik olarak düşmüş oldu. Alt komisyonda değerlendirilecek. Alt komisyonun vereceği karara göre karar tekrar UKOME'ye gelecek. Son kararı yine UKOME verecek."





EKONOMİ İBB'nin yeni taksi plakası açıklamasına taksicilerden tepki: Anında İstanbul'u kilitleriz

EKONOMİ İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu: İmamoğlu 'Destek vereceğim" demişti şimdi bizi bitiriyor

EKONOMİ İBB'den zam üstüne zam: Taksi, dolmuş ve vapur ücretlerinde yeni dönem