Ukrayna Başbakanı Şmıgal'den Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına övgü: Türkiye'ye minettarız

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal
Ukrayna'yı destekleyen tüm ortak ve müttefiklerin çabalarını takdir eden Shmıgal, ülkesinin bir kez daha özgürlüğü ve yaşamı için savaştığını dile getirdi.
'Karadeniz Tahıl Girişimi dünyayı ihtiyaç duyulan tahıla ulaştırdı'
Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı. 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart'ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.
Rus yetkililer, süresi 18 Temmuz'da dolacak anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti.