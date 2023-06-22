Ukrayna Başbakanı Şmıgal'den Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına övgü: Türkiye'ye minettarız

"Bu nedenle, Türkiye'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan), hükümetin tüm çabalarını takdir ediyoruz ve hep birlikte, Türkiye’yle, tüm müttefiklerimizle, Avrupa’yla, ABD’yle, İngiltere’yle ülkemde barışa ulaşacağımızı umuyoruz.”