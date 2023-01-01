Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye esir değişimi konusunda büyük rol üstlenmektedir

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Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar
Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi için oluşturulması planlanan insani koridora ilişkin açıklama yaptı. Bodnar, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç’un ev sahipliğinde Rusya ve Ukrayna ombudsmanlarının Ankara'da bir araya geldiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
Büyükelçi Bodnar, esir değişiminin şu an da devam ettiğini kaydederek, şu sözleri ekledi:
Bodnar, Ukrayna ombudsmanının Türkiye’deki görüşmeyi ülkesindeki yetkililer ile paylaştığını kaydederek, şunları kaydetti:
Büyükelçi Bodnar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin açıkladığı 10 maddelik barış formülüne ilişkin şu sözleri ekledi: