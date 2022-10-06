Gündem Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi daha hareket etti
ANKARA

Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi daha hareket etti

Tahıl sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, sevkiyat kapsamında Ukrayna'dan son iki günde 13 geminin daha yola çıktığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
​Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi daha hareket etti
Foto/Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından son iki günde 13 tahıl yüklü geminin hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında dün ve bugün Ukrayna limanlarından toplam 13 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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