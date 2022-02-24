Gündem Ukrayna, Rus ordusunun Kırımdan giriş anlarını yayınladı
POLİTİKA

Ukrayna, Rus ordusunun Kırım’dan giriş anlarını yayınladı

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00’da Rus ordusunun Kırım’dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

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Haber Merkezi DHA
Ukrayna Rus ordusunun Kırım’dan giriş anlarını yayınladı
Ukrayna, Rus ordusunun Kırım’dan giriş anlarını yayınladı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, “Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından bildirildiği üzere, Rusya'nın saldırganlığı bugün saat 5.00 sıralarında gerçekleşti. Bir saldırı da Kırım yönünden geldi” denildi.

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