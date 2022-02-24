Ukrayna, Rus ordusunun Kırım’dan giriş anlarını yayınladı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, “Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından bildirildiği üzere, Rusya'nın saldırganlığı bugün saat 5.00 sıralarında gerçekleşti. Bir saldırı da Kırım yönünden geldi” denildi.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, “Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından bildirildiği üzere, Rusya'nın saldırganlığı bugün saat 5.00 sıralarında gerçekleşti. Bir saldırı da Kırım yönünden geldi” denildi.
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