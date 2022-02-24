Ukrayna, Rus ordusunun Kırım’dan giriş anlarını yayınladı.

"Bu bir işgal provasıdır"

Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri Rus-Ukrayna krizi hakkında TVNET'e yaptığı açıklamada 'Artık bu saatten sonra askeri hareketliliğin olduğu yerde ekonomik yaptırımları dile getirmek gülünçtür. Bu bir liderlik zafiyetidir ve Rusya'yı caydıracak bir tutum değildir' ifadelerini kullandı.