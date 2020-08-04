Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği Momo beach kapatıldı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletme kapatıldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğinin iddia edildiği Momo Beach isimli işletmenin de aralarında yer aldığı 6 işletme koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, darp olayını kınayarak "Bu kabul edilemez magandalığın, kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullanmıştı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı.
Kurban Bayramı süresince yoğunluk yaşanan Çeşme ilçesinde, faaliyet gösteren bazı kafeterya, lokanta ve eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine polis ve jandarma ekipleri tutanak tuttu.
15 GÜN KAPATMA CEZASI
Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.
Kapatılan mekanlar arasında Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının darp edildiği Momo Beach isimli işletme de yer aldı.
Öte yandan Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından bayramın son günü gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulandı.
Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı.
Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Kyryliuk ve üç kadın arkadaşı, feci şekilde darp edildi.
SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI
Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafını son dakika olarak sosyal medya hesabından paylaşarak "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı.Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" şeklinde not düştü.
''YANINA KAR KALMAYACAK''
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınayarak "Bu kabul edilemez magandalığın, kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullandı.