Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletme kapatıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı.

Kurban Bayramı süresince yoğunluk yaşanan Çeşme ilçesinde, faaliyet gösteren bazı kafeterya, lokanta ve eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine polis ve jandarma ekipleri tutanak tuttu.

GÜNDEM Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayına tepki: Kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz

Kapatılan mekanlar arasında Momo Beach isimli işletme de yer aldı.

15 GÜN KAPATMA CEZASI

Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.

Kapatılan mekanlar arasında Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının darp edildiği Momo Beach isimli işletme de yer aldı.

Öte yandan Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından bayramın son günü gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulandı.

FOTOĞRAF 13 İzmir'in Çeşme ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı. Kurban Bayramı süresince yoğunluk yaşanan Çeşme ilçesinde, faaliyet gösteren bazı kafeterya, lokanta ve eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine polis ve jandarma ekipleri tutanak tuttu. Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi. Kapatılan mekanlar arasında Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının darp edildiği Momo Beach isimli işletme de yer aldı. Öte yandan Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından bayramın son günü gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulandı. Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Kyryliuk ve üç kadın arkadaşı, feci şekilde darp edildi. Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafını son dakika olarak sosyal medya hesabından paylaşarak Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı.Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız şeklinde not düştü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınayarak Bu kabul edilemez magandalığın, kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz ifadesini kullandı. Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletme kapatıldı İzmir'in Çeşme ilçesinde dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğinin iddia edildiği Momo Beach isimli işletmenin de aralarında yer aldığı 6 işletme koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, darp olayını kınayarak "Bu kabul edilemez magandalığın, kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullanmıştı. BiP'te paylaş

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GÜVELİK GÖREVLİLERİNİN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı.

Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Kyryliuk ve üç kadın arkadaşı, feci şekilde darp edildi.

Kyryliuk'un yüzünde morluk ve kanamalar meydana geldi.

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafını son dakika olarak sosyal medya hesabından paylaşarak "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı.Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" şeklinde not düştü.

''YANINA KAR KALMAYACAK''

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınayarak "Bu kabul edilemez magandalığın, kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullandı.

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