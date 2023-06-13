Ulaştırma Bakanı Uraloğlu duyurdu: Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesinde trenlerde kapasite artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana'da AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Türkiye Yüzyılı'nda görev alacak kişilerin milletin oyuyla seçildiğini belirten Bakan Uraloğlu Adana'nın gelişimi için üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getirdi. Uraloğlu, Özellikle dağ bölgelerindeki bazı kesimlerde GSM operatörleriyle ilgili sıkıntılar var. Onlar için başlatmış olduğumuz bir uygulama var. Uygulamayla beraber onları da yakın takibimize almış olduk." şeklinde konuştu.