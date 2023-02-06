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Ulaştırma Bakanlığı'ndan operatörlere deprem talimatı: Tüm vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet yüklendi

7,4'lük deprem sonrası mobil baz istasyonların deprem bölgesine yönlendirildiğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ''Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlerimize talimat verildi. Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı.'' dedi.

07:29 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Doğu, Güneydoğu, İçanadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Riçhter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi.

ÜCRETSİZ KONUŞMA VE İNTERNET YÜKLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, mobil baz istasyonların deprem bölgesine yönlendirildiğini açıkladı.


Sayan açıklamasında, ''Depremin yaşandığı/hissedildiği her yerde iletişimin kesintisiz sürmesi için ekiplerimiz çalışıyor. Mobil baz istasyonları ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirildi. İletişimin aksamaması için aramaları mümkün olduğunca internet üzerinden yapalım ve kısa tutalım. Geçmiş olsun.'' ifadelerini kullandı.


Sayan'ın açıklamaları şöyle;

Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlerimize talimat verildi. Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı.


Aynı zamanda bölgedeki tüm ankesörlü telefonlar üzerinden de ücretsiz iletişim sağlayabilirsiniz. Arama kurtarma çalışmalarının iletişim kısmında bir kesinti olmaması için yardım edelim. Web tabanlı uygulamalar ile arama yapalım ve SMS kullanalım.

KAPANAN HATLAR AÇILDI

Ayrıca İletişim Başkanlığı da GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açıldığını duyurdu.




#Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
#dEPREM
#Kahramanmaraş
#Telefon
#İnternet
1 saat önce
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Ulaştırma Bakanlığı'ndan operatörlere deprem talimatı: Tüm vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet yüklendi
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