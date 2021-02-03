Gündem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Twitter kim oluyor da İçişleri Bakanının tweetini engelleyecek cesareti buluyor?
ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Twitter kim oluyor da İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti buluyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'a reklam yasağının başladığını ve peşinden bant daraltılması geleceğini belirtti. Twittter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetine kısıtlama getirmesine ilişkin de konuşan Karaismailoğlu, "Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti nereden buluyorlar?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve dışardan siber saldırıların önlenmesi adına çalıştıklarını açıkladı.

Koronavirüste siber saldırıların da arttığına işaret eden Karaismailoğlu, sosyal medya düzenlemesinin de bununla ilgili bir uygulama ve istihbarat açısından da önemli bir konu olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, yerli ve milli uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, kendisinin Turkcell'in BİP uygulamasını kullandığını dile getirdi.

REKLAM YASAĞI BAŞLADI

Türkiye'nin Twitter ile ilgili yaptırımlara da değinen Bakan Karaismailoğlu, reklam yasağının başladığını ve peşinden bant daraltılması geleceğini vurguladı. Karaismailoğlu şunları dile getirdi:

Biz bir temsilci ve muhatap istiyorduk. Uygunsuz ve kişilik haklarına saldıran mesajların önlenmesine yönelik, ülke güvenliğiyle ilgili bir konuydu. Siber güvenlik de bunun bir parçası. Süreç devam ediyor. Yaptığımız çok doğru bir iş. Avrupa ve başka ülkeler de bizimle birlikte aynı senaryoları uygulamaya başladı. Konunun önemini anladılar. Twitter'ın kendi bileceği bir iş.

Twitter’dan Bakan Soylu’nun tweetine engelleme
GÜNDEM
Twitter’dan Bakan Soylu’nun tweetine engelleme

BU CESARETİ NEREDEN BULUYORLAR?

Bakan Karaismailoğlu, Twittter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetine kısıtlama getirmesine ilişkin, "Tamamen yanlış. Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti nerede buluyorlar? Ülkenin güvenliğinden sorumlu olan bir görevli" ifadesinde bulundu.

Karaismailoğlu, uydu konularında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, Türksat 5B uydusunu da SpaceX firmasının fırlatacağını söyledi. Karaismailoğlu, "Uzay vatanda varlığımızı her zaman hissettireceğiz. 2022 yılında kendi uydusuyla uzayda yer alan bir Türkiye olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Uzay Ajansı'nı aktif hale getirmek için uğraşıyor. Güzel çalışmalar var, önümüzdeki günlerde onlar da çalışmalarını anlatacak." şeklinde konuştu.

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