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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına başladı

Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla açılışı mayısa çekilen hastane havadan görüntülendi.

Haber Merkezi AA
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları yapılıyor.
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılışı mayıs ayında yapılacak Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılmaya başlanması havadan görüntülendi.

İş makinelerinin çalıştığı alana hafriyat kamyonlarının giriş-çıkış yaptığı gözlenirken, ekiplerin çalışması kameraya yansıdı.

  • Dün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, arazide iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına başladı
FOTOĞRAF 15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılışı mayıs ayında yapılacak Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılmaya başlanması havadan görüntülendi.
Title
İş makinelerinin çalıştığı alana hafriyat kamyonlarının giriş-çıkış yaptığı gözlenirken, ekiplerin çalışması kameraya yansıdı.
Title
Dün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, arazide iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Title
AA ekibi, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi şantiye sahasına özel olarak girerek, inşaat sahasını da havadan görüntüledi.
Title
Öte yandan hastaneye bağlantı yolları ve viyadüklerdeki çalışmaların da sürdüğü gözlendi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti: Yolların diğer kısmı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol ağında olmasına rağmen yapılmamaktadır. Açılışı mayıs ayına çekilen hastane hizmete girdiği zaman vatandaşların, hastaların, ziyaretçilerin ve refakatçilerin hastaneye erişimi mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin ulaşım yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındı. Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başladık...
Title
Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza ve hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak, Kovid-19 ile mücadelemize katkı yapacak.
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına başladı
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına başladı
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına başladı
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına başladı
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına başladı
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına başladı
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına başladı
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına başladı
Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla açılışı mayısa çekilen hastane havadan görüntülendi.

AA ekibi, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi şantiye sahasına özel olarak girerek, inşaat sahasını da havadan görüntüledi.

Öte yandan hastaneye bağlantı yolları ve viyadüklerdeki çalışmaların da sürdüğü gözlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Yolların diğer kısmı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol ağında olmasına rağmen yapılmamaktadır. Açılışı mayıs ayına çekilen hastane hizmete girdiği zaman vatandaşların, hastaların, ziyaretçilerin ve refakatçilerin hastaneye erişimi mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin ulaşım yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındı. Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza ve hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak, Kovid-19 ile mücadelemize katkı yapacak."

İBB'nin yapmadığı yolları Ulaştırma Bakanlığı yapacak: Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışı Mayıs'ta
EKONOMİ
İBB'nin yapmadığı yolları Ulaştırma Bakanlığı yapacak: Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışı Mayıs'ta
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