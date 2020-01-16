Gündem Ülke genelinde narkotik suçlarından arananlara operasyon 475 kişi yakalandı
ANKARA

Ülke genelinde narkotik suçlarından arananlara operasyon: 475 kişi yakalandı

Ülke genelinde narkotik suçlarından arananlara operasyon: 475 kişi yakalandı

Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik suçlarından aranan 475 kişi yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Ekipler, şüphelileri düzenledikleri baskınlarla yakaladı.
Ekipler, şüphelileri düzenledikleri baskınlarla yakaladı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

İHA
Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik suçlarından aranan 475 kişi yakalandı.

Döner dürümden uyuşturucu çıktı
GÜNDEM
Döner dürümden uyuşturucu çıktı

81 ilde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında tespit edilen adreslerde, metruk binalar ve inşaatların bulunduğu bölgelerde, riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda şüpheli görülen şahıslar üzerinde arama gerçekleştirildi.

İHA
Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik suçlarından aranan 475 kişi yakalandı.

Bursa'da şafak vakti 700 polisle çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM
Bursa'da şafak vakti 700 polisle çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

9 bin 375 ekip, 7 hava aracı, 67 deniz aracı, 35 bin 794 personel ve 437 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 4 bin 760 ikamet ve iş yeri, 5 bin 573 park, 13 bin 226 sokak ve 8 bin 508 metruk bina denetlendi.

İHA
9 bin 375 ekip, 7 hava aracı, 67 deniz aracı, 35 bin 794 personel ve 437 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 4 bin 760 ikamet ve iş yeri, 5 bin 573 park, 13 bin 226 sokak ve 8 bin 508 metruk bina denetlendi.

Uygulamalarda narkotik suçlarından aranan 475 şahıs yakalandı

Uygulamalarda 321 bin 843 şüpheli şahıs kontrol edildi, narkotik suçlarından aranan 475 şahıs yakalandı. 133 şahsa TCK’nın 188. maddesi, 192 şahsa TCK’nın 191. maddesinden yasal işlem yapıldı. 82 bin 373 kara ve deniz aracı kontrol edildi, 725 kara ve deniz aracı trafikten ve seferden men edildi. 2 bin 472 kara ve deniz aracına ise idari para cezası uygulandı.

Ekmeğin arasında çıkan şoke etti
GÜNDEM
Ekmeğin arasında çıkan şoke etti

Uygulamada 8.774 gram esrar, 41 gram eroin, 4 gram kokain, 452 gram metamfetamin, 46 gram skank, 150 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 241 adet ecstasy, 399 adet sentetik ecza, 17 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 277 adet fişek, 8 adet kesici/delici alet, 15 bin 319 paket gümrük kaçağı sigara ve 98 litre kaçak içki ele geçirildi.

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