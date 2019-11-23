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POLİTİKA

Ülke ülke DEAŞ’lı listesi elimizde

Mersin Tarsus’ta MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ’a önemli bir darbe daha vuruldu. İstihbaratçı olduğu belirlenen Suriye uyruklu DEAŞ’lının adresindeki dijital materyallere el koyulurken, ülke ülke klasörlere ayrılmış şekilde örgüte katılanların listesi bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yakalanan DEAŞ'lılar
Yakalanan DEAŞ'lılar

Mersin Tarsus’ta MİT ve Emniyetin ortak düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ’a önemli bir darbe daha vuruldu. Gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlının örgütün istihbaratçısı olduğu belirtildi. DEAŞ’lının adresindeki dijital materyallere el konulurken, yapılan aramalarda ülke ülke klasörlere ayrılmış şekilde örgüte katılanların listesi bulundu. DEAŞ’a ait binlerce klasör ve dijital verinin incelemesi sürerken zanlı, kentte 14 Kasım’da gözaltına alınan 13 DEAŞ şüphelisiyle birlikte adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Suriyeli zanlının da arasında yer aldığı 4 şüpheli tutuklandı, 10 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi. Bolu’daki operasyonda gözaltına alınan DEAŞ’lı çift de tutuklandı. Saklandıkları evde kıskıvrak yakalanan Irak uyruklu teröristler Isra Ziyad Khaleef (21) ile kocası Wusay Shıhab Hammad (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan teröristler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Devamı gelecek

  • Gaziantep’te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’a yönelik operasyonların artacağı sinyali verdi. Avrupa’da birçok bombalama yapan DEAŞ’lı “Ebu Cihad El Din El Nasır Ubeyde” kod adlı terörist Yusuf Huba’nın yakalanmasıyla ilgili bir soruya Bakan Soylu, “Arkadaşlarımız çok güzel bir sorgu ortaya koydular, devamı gelecek inşallah” cevabını verdi.

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı
OYNAT 00:33
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 6 ayrı adrese yaptığı DEAŞ operasyonunda 23 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da 6 farklı adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu düzenlendi. DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların örgüt yanlısı faaliyet gösterdiği , geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan, bu bölgelerdeki şahıslar ile ilişkili oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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