Ülke ülke DEAŞ’lı listesi elimizde

Mersin Tarsus’ta MİT ve Emniyetin ortak düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ’a önemli bir darbe daha vuruldu. Gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlının örgütün istihbaratçısı olduğu belirtildi. DEAŞ’lının adresindeki dijital materyallere el konulurken, yapılan aramalarda ülke ülke klasörlere ayrılmış şekilde örgüte katılanların listesi bulundu. DEAŞ’a ait binlerce klasör ve dijital verinin incelemesi sürerken zanlı, kentte 14 Kasım’da gözaltına alınan 13 DEAŞ şüphelisiyle birlikte adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Suriyeli zanlının da arasında yer aldığı 4 şüpheli tutuklandı, 10 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi. Bolu’daki operasyonda gözaltına alınan DEAŞ’lı çift de tutuklandı. Saklandıkları evde kıskıvrak yakalanan Irak uyruklu teröristler Isra Ziyad Khaleef (21) ile kocası Wusay Shıhab Hammad (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan teröristler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Devamı gelecek

Gaziantep’te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’a yönelik operasyonların artacağı sinyali verdi. Avrupa’da birçok bombalama yapan DEAŞ’lı “Ebu Cihad El Din El Nasır Ubeyde” kod adlı terörist Yusuf Huba’nın yakalanmasıyla ilgili bir soruya Bakan Soylu, “Arkadaşlarımız çok güzel bir sorgu ortaya koydular, devamı gelecek inşallah” cevabını verdi.