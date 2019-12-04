Gündem Uludağda kaybolan 2 arkadaşı arama çalışmalarında 55 saat geride kaldı
BURSA

Uludağ'da kaybolan 2 arkadaşı arama çalışmalarında 55 saat geride kaldı

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları kar yağışına rağmen sürüyor. Farklı arama kurtarma ekiplerinden oluşan 178 kişinin aradığı iki genç için 55 saat geride kaldı.

Haber Merkezi AA
Kaybolan gençler için arama kurtarma ekipleri aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Kaybolan gençler için arama kurtarma ekipleri aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmalarında 55 saat geride kaldı.

Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 178 kişi katılıyor.

Kaybolan iki genci 178 kişi arıyor.

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları devam ediyor: Seyyar baz istasyonları konuşlandırıldı
GÜNDEM
Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları devam ediyor: Seyyar baz istasyonları konuşlandırıldı

Herhangi bir ize rastlanmadı

Bölgede 55 saattir devam eden çalışmalarda Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a ait herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadı. Kaybolan amatör dağcıların İstanbul'dan geldikleri ve Uludağ Jandarma Karakolu'nun önüne park ettikleri 34 SK 2280 plakalı otomobil, İstanbul'dan getirilen yedek anahtarla açıldı. Araçtaki incelemede de kaybolan kişilerin rotasıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Mert Alpaslan ve Efe Sarp

Arama kurtarma çalışmaları sırasında Alpaslan ve arkadaşı Sarp'a ait olduğu iddia edilen bir kafa ışığı bulundu. Ancak ışığın arama ekiplerine ait olduğu, kaybolan amatör dağcılarla bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

Bölgede yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ancak ekipler olumsuz hava koşullarının çalışmaları güçleştirmesine rağmen gece boyu çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin birbirini dinlendirerek çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

Aramaya devam edeceğiz

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise yaptığı açıklamada (Uludağ'da iki kişinin kaybolması) Hem resmi personel hem de sivil kurtarma ekiplerinden oluşan 260'a yakın personelimizle arama devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir emareye, delile rastlamadık. Bugüne kadar yapılan aramaları, çalışmaları arkadaşlarımızla değerlendirdik, aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Ne olmuştu?
  • İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
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