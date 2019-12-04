Gündem Uludağda kaybolan 2 arkadaşı ararken kaybolan 4 kişilik AKUT ekibine ulaşıldı
BURSA

Uludağ'da kaybolan 2 arkadaşı ararken kaybolan 4 kişilik AKUT ekibine ulaşıldı

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları kar yağışına rağmen sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere bölgesinde yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları anlaşıldı.

Haber Merkezi AA DHA
Kaybolan gençler için arama kurtarma ekipleri aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Kaybolan gençler için arama kurtarma ekipleri aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere bölgesinde yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları, kurtarma ekibinden bir kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi. Dereye düşen AKUT personelinin donma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı.

55 saati geçti

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmalarında 55 saat geride kaldı.

Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 178 kişi katılıyor.

Kaybolan iki genci 178 kişi arıyor.

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları devam ediyor: Seyyar baz istasyonları konuşlandırıldı
GÜNDEM
Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları devam ediyor: Seyyar baz istasyonları konuşlandırıldı

Herhangi bir ize rastlanmadı

Bölgede 55 saattir devam eden çalışmalarda Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a ait herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadı. Kaybolan amatör dağcıların İstanbul'dan geldikleri ve Uludağ Jandarma Karakolu'nun önüne park ettikleri 34 SK 2280 plakalı otomobil, İstanbul'dan getirilen yedek anahtarla açıldı. Araçtaki incelemede de kaybolan kişilerin rotasıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Mert Alpaslan ve Efe Sarp

Arama kurtarma çalışmaları sırasında Alpaslan ve arkadaşı Sarp'a ait olduğu iddia edilen bir kafa ışığı bulundu. Ancak ışığın arama ekiplerine ait olduğu, kaybolan amatör dağcılarla bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor
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İçişleri Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

Bölgede yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ancak ekipler olumsuz hava koşullarının çalışmaları güçleştirmesine rağmen gece boyu çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin birbirini dinlendirerek çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

Aramaya devam edeceğiz

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise yaptığı açıklamada (Uludağ'da iki kişinin kaybolması) Hem resmi personel hem de sivil kurtarma ekiplerinden oluşan 260'a yakın personelimizle arama devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir emareye, delile rastlamadık. Bugüne kadar yapılan aramaları, çalışmaları arkadaşlarımızla değerlendirdik, aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Ne olmuştu?
  • İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
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